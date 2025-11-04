Общество

Псковский район успешно проводит зимовку скота: надои растут несмотря на сезон

В животноводческих фермах и комплексах Псковского района идет ответственный период зимовки скота. От ответственности и профессионализма животноводов в эту пору зависят основные показатели: надои, привесы, получение молодняка и сохранность поголовья. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Все хозяйства района достойно подготовились к предстоящей зимовке скота, в том числе – с точки зрения наличия кормов. Заготовлено 3623 тонны сена, 40523 тонны сенажа, 45144 тонны силоса, соломы — 3047 тонн, зерна на фураж – 12553 тонны. Комбикорма, минеральные добавки, соль докупаются по мере необходимости.

В настоящее время в сутки надои молока в целом по району составляют более 105 тонн. Также при переходе на зимнее содержание меняется рацион кормления, что тоже влияет на количество производимого молока.

Несмотря на то, что коровы постепенно уходят в запуск (готовятся к отелу), что закономерно ведет к снижению надоев, район демонстрирует положительную динамику:

Ежедневно на перерабатывающие предприятия реализуется 95 тонн молока жирностью 3,96%;

Суточный надой на одну корову составляет 21,9 килограммов молока, что на 0,3 килограмма больше уровня прошлого года;

В целом с начала года сельхозпредприятия получили более 34 тысяч тонн молока;

От каждой коровы надоено 7 131 килограмм молока, рост к уровню прошлого года составляет 7%.

Локомотивами производства молока района можно назвать предприятия:

«ПсковАгроИнвест»;

«Агрофирма" Победа»;

Опытно-производственное хозяйство «Родина»;

Государственное унитарное предприятие ленинградской области «Каложицы».