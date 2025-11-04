Общество

На осужденных женщин не наденут наручники

Сотрудникам ФСИН разрешат применять спецсредства при конвоировании заключенных под стражу и осужденных пожизненно за тяжкие преступления, включая госизмену, диверсию, организацию, участие и призывы к массовым беспорядкам. Речь идет не только о перемещениях за пределами мест заключения, но и сопровождении по территории колоний, тюрем и следственных изоляторов. В то же время хотят сделать послабление для женщин — запретить применение наручников и иных средств ограничения подвижности при их конвоировании вне специального транспорта. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Изображение: Gemini

Не только в автозаке

По закону применение наручников при конвоировании заключенных под стражу разрешено тогда, когда их подозревают в намерении совершить побег, суицид либо причинить вред окружающим или себе. Однако, по мнению Минюста, разработавшего законопроект, внесенный в Госдуму, бывают ситуации, когда эта норма «недостаточна». Например, при конвоировании в многолюдные места — медучреждения, при перевозке воздушным и железнодорожным транспортом.

«Конвоирование от специальных вагонов до специальных автомобилей и обратно по территориям железнодорожных станций осуществляется большими группами, в ряде случаев до 50 человек, включая лиц различных видов режимов и категорий, в том числе осужденных за тяжкие преступления, вблизи проходящих поездов, мест скопления граждан, через железнодорожные пути, часто в ночное время и на недостаточно освещенных станциях», — говорится в пояснительной записке к документу.

«Миграция» заключенных — процесс интенсивный: так, в 2023 году было перемещено более 395 тысяч осужденных, в 2022 году — более 390 тысяч человек.

Прибытие в колонию, внезапный контакт с родственником или знакомым, оскорбления со стороны прохожих могут спровоцировать заключенных на нерациональные поступки, указывают авторы законопроекта.

Для предотвращения подобных инцидентов Правительство хочет расширить основания для применения спецсредств, к которым относятся наручники, электрошокеры, резиновые дубинки, водометы, служебные собаки и так далее.

В частности, использовать наручники предлагают и вне спецтранспорта. А подозреваемых, обвиняемых и осужденных пожизненно по тяжким статьям могут заковать в наручники не только при этапировании, но и на территории СИЗО или в местах лишения свободы — вне камер, при сопровождении на встречи с представителями администрации и во время личного приема, пишет «Парламентская газета».

Речь идет о более двух десятках статей уголовного кодекса: 205 — 205.5, 206, 208 — 210, 210.1 и 212, части 5 статьи 228.1, статьях 275 — 279 и 281 — 281.3, части 1, 1.1 и 3 статьи 282.1, части 1, 1.1 и 3 статьи 282.2, статье 295, части 3 статьи 313, статьях 317 и 318, части 3 статьи 321, части 2 статьи 360 и статье 361. Это не только бандитизм, международный терроризм, создание преступного сообщества и участие в нем, но и государственная измена, организация, участие и призывы к массовым беспорядкам, возбуждение ненависти либо вражды, диверсия, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

«Применение наручников в отношении указанных лиц, относящихся к более опасной и склонной к насилию категории осужденных, обусловлено общественной опасностью, наличием случаев совершения преступлений с их стороны в исправительных учреждениях УИС, а в ряде случаев их идеологической приверженностью. Кроме того, не исключено влияние на указанную категорию лиц как со стороны осужденных, приверженцев экстремистской и террористической идеологии, так и иных лиц за пределами учреждений УИС. Указанные действия будут способствовать минимизации риска совершения ими насилия», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проявили гуманизм

При этом предлагается запретить применение наручников и других средств ограничения подвижности в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта.

В случае принятия закон вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.

Отдельно в пояснительной записке оговаривается, что гарантией соблюдения прав осужденных будет установленная законом ответственность за превышение сотрудниками ФСИН полномочий при применении спецсредств.

Оперативно реагировать на угрозу

Правительственный законопроект направлен на минимизацию рисков побегов и насилия во время конвоирования заключенных, когда безопасность окружающих, персонала и самих заключенных находится под угрозой, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Депутат отметил, что актуальность инициативы подтверждается недостаточностью действующей нормы, которая допускает применение наручников только при наличии явных оснований полагать, что конвоируемое лицо намерено совершить побег.

«Однако правоприменительная практика свидетельствует, что заключенные могут скрывать свои намерения либо принимать импульсивные решения, направленные не только на побег, но и на причинение вреда окружающим. Это не позволяет сотрудникам УИС оперативно и превентивно реагировать на возникшую угрозу. Предлагается в том числе расширить право применения наручников при конвоировании больших групп (до 50 человек) в условиях повышенного риска (вокзалы, аэропорты, медицинские учреждения), даже если конвоируемые не демонстрируют агрессии», — прокомментировал нововведения Анатолий Выборный.

Депутат подчеркнул, что законопроект вносит баланс: он усиливает возможности сотрудников уголовно-исправительной системы обеспечивать безопасность в потенциально опасных ситуациях, одновременно сохраняя строгий контроль за правомерностью их действий и защищая права отдельных категорий конвоируемых.