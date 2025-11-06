Псковcкая обл.
За борщевик на участке россияне могут заплатить 700 тысяч штрафа

06.11.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. Сергей Колунов отметил, что в настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель.

«С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей», – сказал заместитель председателя.

Парламентарий отметил, что регионы смогут самостоятельно определить размеры штрафов. Кроме того, власти субъектов РФ смогут установить собственный перечень таких растений, пишет РИА Новости.

«Всё для того, чтобы защитить землю и ее плодородие, направить людей на поддержание земель, которыми они владеют или арендуют, в должном состоянии», — заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
