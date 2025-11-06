Общество

Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка

Ещё больше возможностей превращать операционные расходы в доходы появилось у корпоративных клиентов Сбера. Банк трансформирует свою программу лояльности для юрлиц СберБизнес Спасибо: в четвёртом квартале этого года держатели бизнес-карт перейдут на кешбэк бонусами в выбранных категориях.

Предприниматели смогут сами определять, за какие именно расходы получать повышенное вознаграждение. Банк проанализирует операции по счетам и предложит восемь категорий: семь оптимальных для конкретной компании и одну для всех по умолчанию — «На все покупки». Из них можно будет выбрать четыре. Кешбэк будет отличаться в разных категориях, что позволит максимизировать возврат средств в соответствии с потребностями бизнеса.

Выбор категорий доступен раз в квартал начиная с первого числа первого месяца квартала на протяжении всего периода. Сначала подключать категории можно будет только в веб-версии системы интернет-банкинга для юрлиц СберБизнес, а в будущем — и в мобильном приложении. Если не сделать выбор в течение квартала, бонусы не начислят.

Остальные условия программы лояльности Сбера для бизнеса не изменятся. Ежемесячный лимит начисления в 5000 бонусов за траты по бизнес-карте сохранится. Участие в акциях и другие способы накопления бонусов (остатки на счетах и платежные поручения со счёта) не влияют на данный лимит. Накопленные бонусы по-прежнему можно конвертировать в рубли. Минимальная сумма для обмена — 1000 баллов по курсу один к одному.