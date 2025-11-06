Общество

Чиновницу наказали в Палкинском районе за ущемление прав предпринимателей

По требованию прокурора Палкинского района начальник отдела муниципального контроля местной администрации привлечена к административной ответственности по статье 13.27 части 2 КоАП РФ. Соответствующее постановление вынес мировой судья судебного участка №12 в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебного заседания было установлено, что чиновница допустила серьезные нарушения в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. В нарушение требований федерального законодательства, на официальном сайте муниципального образования «Палкинский район» не была размещена информация, критически важная для предпринимателей.

В открытом доступе отсутствовали:

Необходимая для использования субъектами предпринимательства информация;

Образцы документов, руководства по соблюдению обязательных требований органов муниципального контроля;

Методические рекомендации;

Сведения об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.