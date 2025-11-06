Новогодние корпоративы в ресторане «СтругановЪ» - пока ещё можно успеть!

В декабре здесь кипит настоящий праздничный сезон: с 19 по 29 декабря ресторан «СтругановЪ» приглашает на яркие, стильные и вкусные новогодние корпоративы!
Гостей ждет:
Банкетное меню, созданное для настоящего праздника. Алкоголь можно приносить свой — приятно и удобно.
Начало программы в 19:00, продолжается веселье целых 5 часов!
Стоимость от 5900₽ с человека (банкет + программа).
Для компаний, которые предпочитают камерную атмосферу, доступен отдельный зал до 40 гостей - 5400₽ с человека (банкет без программы, можно пригласить своего ведущего).
А для некоторых праздничных вечеров - 22, 23 и 24 декабря действует специальная цена - 5400₽ с программой в общем зале.
Вносите предоплату 50% и вечер за вами!
Места стремительно разбирают, но шанс попасть на праздник года ещё есть.
Если вы давно собирались, самое время сказать команде: «Мы идем в «СтругановЪ»!
Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjda6C63