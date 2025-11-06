Общество

Новогодние корпоративы в ресторане «СтругановЪ» - пока ещё можно успеть!

В декабре здесь кипит настоящий праздничный сезон: с 19 по 29 декабря ресторан «СтругановЪ» приглашает на яркие, стильные и вкусные новогодние корпоративы!

Гостей ждет:

дискотека и шоу-программа от харизматичных ведущих Владимира Дягилева и Александра Робина;

подарки от Деда Мороза и Снегурочки для тех, кто верит в чудеса (и любит сюрпризы!).

Банкетное меню, созданное для настоящего праздника. Алкоголь можно приносить свой — приятно и удобно.

Начало программы в 19:00, продолжается веселье целых 5 часов!

Стоимость от 5900₽ с человека (банкет + программа).

Для компаний, которые предпочитают камерную атмосферу, доступен отдельный зал до 40 гостей - 5400₽ с человека (банкет без программы, можно пригласить своего ведущего).

А для некоторых праздничных вечеров - 22, 23 и 24 декабря действует специальная цена - 5400₽ с программой в общем зале.

Бронирование мест по телефону: 8(900) 990-09-90.

Вносите предоплату 50% и вечер за вами!

Места стремительно разбирают, но шанс попасть на праздник года ещё есть.

Если вы давно собирались, самое время сказать команде: «Мы идем в «СтругановЪ»!

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjda6C63