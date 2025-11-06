Общество

В Госдуме призвали ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала установить в России звание «отец-герой» для многодетных мужчин.

«Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание матери-героини, но и "отец-герой" в обществе получило поддержку. Мне очень хочется, чтобы это пожелание было исполнено. Потому что мне кажется, что мы все-таки должны оценить роль отца, особенно сегодня, роль мужчин в нашем обществе», - сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По мнению парламентария, принятие данного решения позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, пишет РИА Новости.