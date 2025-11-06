Псковcкая обл.
06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 07.11.2025 09:300 Только 10% псковичей боятся потерять работу - опрос 07.11.2025 09:150 Более 80 профессиональных праздников насчитывается в России 07.11.2025 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность 07.11.2025 08:400 Новый пожарно-спасательный пост в Порховском районе введут в эксплуатацию в апреле 2026 года 07.11.2025 08:200 Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года
 
 
 
Общество

Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года

07.11.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Подсолнечное масло в октябре подорожало до максимума за три года на фоне продолжающегося обвала поставок у Украины, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и украинского минсельхоза.

Цены на подсолнечное масло в октябре текущего года увеличивались четвертый месяц подряд - на 3,4%, достигнув 1357 долларов за тонну. Это стало максимальным значением с октября 2022 года.

Одна из основных причин роста цен является продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого масла в мире. Ее экспорт снижается с декабря прошлого года, при этом в последние месяцы он опустился до многолетних минимумов: в сентябре на мировой рынок было поставлено 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее, пишет РИА Новости.

С начала года украинские поставки составили всего 3,1 миллиона тонн против 4,5 миллиона за девять месяцев прошлого года.

Источник: Псковская Лента Новостей
07.11.2025, 09:340 Фотофакт: У «Европарка» в Пскове не работает светофор 07.11.2025, 09:300 Только 10% псковичей боятся потерять работу - опрос 07.11.2025, 09:150 Более 80 профессиональных праздников насчитывается в России 07.11.2025, 09:000 Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года
07.11.2025, 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность 07.11.2025, 08:400 Новый пожарно-спасательный пост в Порховском районе введут в эксплуатацию в апреле 2026 года 07.11.2025, 08:200 Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года 07.11.2025, 08:000 Максимальная выплата по больничному вырастет до 8,5 тысяч рублей
07.11.2025, 07:300 День воинской славы в честь парада на Красной площади 1941 года отмечают 7 ноября 07.11.2025, 07:000 День Великой Октябрьской социалистической революции празднуют 7 ноября 06.11.2025, 23:420 Водитель КАМАЗа перестроился в «Шкоду» на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025, 22:002 Эксперт назвал причины роста тарифов на связь в 2026 году
06.11.2025, 21:360 Путин одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов в России 06.11.2025, 21:200 Конкурс «Лучший по профессии» стартовал в Пскове 06.11.2025, 21:000 Спортивная инфраструктура Псковского района пополнилась тремя воркаут-площадками 06.11.2025, 20:400 Переход российских вузов на новую модель образования запланирован на 2027 год
06.11.2025, 20:250 На цикл мероприятий, посвященных археологическому сезону 2025 года, приглашают псковичей 06.11.2025, 20:080 В усадьбах Пушкинского заповедника начинают подготовку к новому туристическому сезону 06.11.2025, 19:491 В Псковской области продолжается строительство Северного обхода 06.11.2025, 19:282 Сергей Шерстобитов стал начальником управления Минюста России по Донецкой Народной Республике
06.11.2025, 19:230 Делегация Псковской области представляет регион на форуме Международного волонтёрского корпуса 80-летия 06.11.2025, 18:520 Двоих мужчин заключили под стражу за рубку леса в Опочецком округе  06.11.2025, 18:302 Школьников из Коми не пустили в псковский бассейн из-за отсутствия плавок 06.11.2025, 18:180 Эвакуация автомобиля затрудняет движение на Ольгинском мосту в Пскове
06.11.2025, 18:090 «Пастырь»: Святой апостол Иаков 06.11.2025, 18:080 Удмуртский танец и живопись народов Севера: в Пскове прошла игра «Объединяющая народы»  06.11.2025, 18:010 Определён график этапов шестого сезона региональной Лиги дебатов «Истина» 06.11.2025, 17:593 «Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия? ВИДЕО
06.11.2025, 17:550 348 заявок от Псковской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования» 06.11.2025, 17:520 В Невеле вынесли приговор по делу о контрабанде почти 90 кг гашиша 06.11.2025, 17:500 20 тонн польских груш уничтожили на полигоне в Себеже 06.11.2025, 17:420 Дмитрий Мельников посетил презентацию инициативы «Все для России: сообщества» 
06.11.2025, 17:352 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: новые правила льготной ипотеки 06.11.2025, 17:270 Иеромонах Фотий выступит в Пскове с новой программой «Шум берез» 06.11.2025, 17:260 Команда псковичей заняла призовые места на чемпионате РФ по практической стрельбе 06.11.2025, 17:240 Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина
06.11.2025, 17:180 Сергей Кудь-Сверчков: ИИ будет помогать космонавтам в работе с отчетами 06.11.2025, 17:150 Нетрезвого водителя фуры остановили в Себежском округе 06.11.2025, 17:120 Александр Козловский осмотрел школу №13 и детсад «Колобок» после ремонтов 06.11.2025, 17:090 Соревнования по стрельбе из табельного оружия прошли среди псковских полицейских
06.11.2025, 17:070 «Россия – щедрая душа» 06.11.2025, 17:030 Хиты рок-групп The Beatles, Nirvana, Rammstein и Queen прозвучат на органе в Пскове 06.11.2025, 16:480 «Великий, могучий»: Крылатые выражения из литературы в бытовой речи. ВИДЕО 06.11.2025, 16:470 Батики и пастели художницы-полочанки из собрания «Михайловского» покажут в Старой Руссе
06.11.2025, 16:340 Псковичам предлагают оценить качество жилья и доступность льготных ипотек 06.11.2025, 16:300 Андрей Михайлов: Бюджет области удастся сохранить социально ориентированным 06.11.2025, 16:250 Торговый павильон в исторической зоне Великих Лук требуют снести через суд 06.11.2025, 16:230 Мишустин: Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно
06.11.2025, 16:230 ИИ взрослеет вместе со своими пользователями — аналитики 06.11.2025, 16:111 «Дневной дозор»: Децентрализация власти или усиление централизации — что нужно РФ? 06.11.2025, 16:030 «Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов. ВИДЕО 06.11.2025, 16:020 Изменения в законодательстве о рекламе обсудили на круглом столе в Пскове
06.11.2025, 15:560 Сенатор Алексей Наумец провел очередной прием граждан в Пскове 06.11.2025, 15:510 Взять кариес под контроль 06.11.2025, 15:500 В России предложили обязать мужчин оплачивать работу домохозяек 06.11.2025, 15:490 Поддельная справка о доходах может стать фатальной ошибкой при банкротстве
06.11.2025, 15:340 Кубок Псковской области по спортивной аэробике пройдет на выходных 06.11.2025, 15:230 Псков примет передвижную выставку к 100-летию Московского художественного училища 06.11.2025, 15:200 До +11 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 7 ноября 06.11.2025, 15:030 Регоператор за неделю подал более 100 исков к псковским неплательщикам за вывоз ТКО
06.11.2025, 14:510 Спрос на обучение горнолыжному спорту вырос в России на 22% 06.11.2025, 14:470 Вынесено решение по встречным искам о поставке штор для «Двора Подзноева» 06.11.2025, 14:380 В Госдуме призвали ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин 06.11.2025, 14:270 Должники не читают кредитный договор: псковичам назвали последствия нецелевого использования заемных средств
06.11.2025, 14:220 Свыше тысячи счетчиков газа должны поверить в Псковской области до конца года 06.11.2025, 14:140 Пять тонн санкционного сыра уничтожат в Псковской области 06.11.2025, 14:060 Новогодние корпоративы в ресторане «СтругановЪ» - пока ещё можно успеть! 06.11.2025, 14:050 Стартует показ исторической драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи»
06.11.2025, 13:540 Одинокая пенсионерка обратилась к Игорю Дитриху за поддержкой в решении бытовых трудностей 06.11.2025, 13:510 В «Экогрупп» предложили решение проблемы с вывозом веток и листьев 06.11.2025, 13:450 Порядка 350 млн рублей предусмотрено на жилье для детей-сирот в Псковской области 06.11.2025, 13:350 В Псковской области из-за пожаров ​за 10 месяцев погибли 55 человек
06.11.2025, 13:231 Армен Мнацаканян о прекращении доставки баллонов: Паниковать не нужно — газ будет 06.11.2025, 13:160 Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка 06.11.2025, 13:110 Сергей Вострецов: Мигранты не должны демпинговать зарплаты 06.11.2025, 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
