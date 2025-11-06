«Дружину» хотят привлекать к охране российско-белорусской границы в Псковской области

Членов «Дружины» хотят активнее привлекать к охране российско-белорусской границы в Псковской области, сообщил глава Усвятского округа Дмитрий Петров в своем Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Петров / Telegram
На базе администрации Невельского муниципального округа под руководством Юрия Грязнова, начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области, прошло координационное совещание по повышению обеспечения безопасности приграничных территорий.
В совещании приняли участие также главы Невельского округа Олег Майоров и Себежского округа Леонид Курсенков, Пограничное управление, руководители структурных подразделений «Дружина».
Основная цель совещания – более активное вовлечение членов «Дружины» в обеспечение охраны белорусского участка государственной границы.