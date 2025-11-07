ИТ-холдинг Т1: Ритейлеры попали в «цифровой туман»

2025-й будет точно лучше 2026-го» — прогноз для российского ритейла, озвученный на форуме Connected Retail, показывает, что отрасль приготовилась к очередному витку турбулентности. Выиграет в этой гонке тот, кто быстро найдет выход из «цифрового тумана» и приручит ИИ. Об этом заявила руководитель продукта аСРМ направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Наталья Муравьева.
По ее словам, в ритейле нарастает проблема «цифрового тумана»: информации о клиенте становится все больше, но она слишком фрагментирована и разрознена. Это не позволяет проследить реальный клиентский путь и добиться истинной персонализации. В итоге бизнес теряет аудиторию и прибыль.
На высоко конкурентном рынке традиционным ритейлерам для сохранения доли продаж и развития необходимо аккумулировать все данные о клиентах, используя уникальные цифровые идентификаторы: email, номер телефона, аккаунты в соцсетях, cookie-файлы или девайс-ID.
Для идентификации в офлайне подходят бонусные карты, используемые QR-коды приложений. Благодаря фиксации каждого касания, формируется единая карта клиентских маршрутов — от просмотра онлайн-каталога до прямого обращения в магазин. Сквозная омниканальность и управление клиентскими маршрутами становится важной частью стратегии цифрового развития ритейлеров. При этом ИИ начинает играть все более важную роль.
По данным исследования «Пульс цифровизации» ИТ-Холдинга Т1, каждый четвертый российский ритейлер применяет искусственный интеллект. Доминирующая технология — компьютерное зрение, которое массово используется для автоматизации процессов идентификации товаров, в том числе на кассах самообслуживания, анализа покупательского потока и предотвращения краж.