ИТ-холдинг Т1: Ритейлеры попали в «цифровой туман»

2025-й будет точно лучше 2026-го» — прогноз для российского ритейла, озвученный на форуме Connected Retail, показывает, что отрасль приготовилась к очередному витку турбулентности. Выиграет в этой гонке тот, кто быстро найдет выход из «цифрового тумана» и приручит ИИ. Об этом заявила руководитель продукта аСРМ направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Наталья Муравьева.

По ее словам, в ритейле нарастает проблема «цифрового тумана»: информации о клиенте становится все больше, но она слишком фрагментирована и разрознена. Это не позволяет проследить реальный клиентский путь и добиться истинной персонализации. В итоге бизнес теряет аудиторию и прибыль.

«Частая практика — онлайн и офлайн данные не синхронизируются, каждый департамент компании работает в обособленной ИТ-системе. В итоге у потребителя нет «проводника», который сопровождал бы его во время всего общения с брендом, поэтому при малейшем сомнении или затруднении клиент, особенно среди поколения зумеров, просто делает выбор в пользу другой компании», — подчеркивает Наталья Муравьева.

На высоко конкурентном рынке традиционным ритейлерам для сохранения доли продаж и развития необходимо аккумулировать все данные о клиентах, используя уникальные цифровые идентификаторы: email, номер телефона, аккаунты в соцсетях, cookie-файлы или девайс-ID.

Для идентификации в офлайне подходят бонусные карты, используемые QR-коды приложений. Благодаря фиксации каждого касания, формируется единая карта клиентских маршрутов — от просмотра онлайн-каталога до прямого обращения в магазин.​​ Сквозная омниканальность и управление клиентскими маршрутами становится важной частью стратегии цифрового развития ритейлеров. При этом ИИ начинает играть все более важную роль.

По данным исследования «Пульс цифровизации» ИТ-Холдинга Т1, каждый четвертый российский ритейлер применяет искусственный интеллект. Доминирующая технология — компьютерное зрение, которое массово используется для автоматизации процессов идентификации товаров, в том числе на кассах самообслуживания, анализа покупательского потока и предотвращения краж.

«Розничная торговля находится на втором месте по показателю применения цифровых технологий среди всех отраслей, пропустив вперед лишь представителей финансового рынка. Инвестиции ритейлеров в цифровизацию выросли по итогам 2024 года на 20% и составили 105 млрд рублей. Мы прогнозируем дальнейший рост интереса бизнеса к российским разработкам, в том числе отечественным CRM-системам и ИИ-модулям», — рассказала Наталья Муравьева.