Общество

Госсектор, машиностроение и ИТ Северо-Запада оказались под прицелом кибермошенников

Цифровая экосистема МТС и ее направление по кибербезопасности RED Security представили результаты исследования DDoS-атак за третий квартал текущего года. В список самых атакуемых отраслей Северо-Запада вошли ИТ, государственный сектор и машиностроение.

На организации Северо-Запада с июля по сентябрь было направлено 14,4% от общего объема инцидентов в регионах. С начала года СЗФО удерживает третье место по этому показателю среди других федеральных округов России. Всего сервисом RED Security Anti-DDoS было выявлено и заблокировано почти 50,5 тысячи кибератак, что в 2,3 раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года.

В фокусе внимания хакеров, атаковавших Северо-Запад, были преимущественно сайты организаций, расположенных в Санкт-Петербурге. На них пришлось девять из десяти атак, зафиксированных в регионе. Это связано с тем, что именно здесь расположены штаб-квартиры многих крупнейших организаций региона и России в целом. Таким образом, успешные атаки на них могли бы быть наиболее заметными с точки зрения финансового ущерба для бизнеса.

Самая мощная DDoS-атака в Северо-Западном федеральном округе в пике достигла 15,36 гигабита в секунду, а самая продолжительная длилась более 49 часов и была направлена на ресурсы ИТ-компании, расположенной в Санкт-Петербурге. Вообще именно ИТ-компании СЗФО стали ключевыми мишенями киберпреступников — на них пришлось 28% от общего числа DDoS-атак в регионе.