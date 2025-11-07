Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ: Важно обеспечить социальную справедливость при учете доходов семей в пилотном проекте Минтруда

Минтруд России утвердил порядок реализации пилотного проекта по учету поступлений на банковские счета граждан при назначении единого пособия. В 2026 году эксперимент пройдет в трех регионах — Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщается в Telegram-канале председателя объединения СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

Согласно проекту постановления, учет доходов будет проводиться с целью более точного определения права семьи на получение единого пособия. При этом, как уточняется в документе, для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

Проект предполагает поэтапное внедрение, чтобы оценить эффективность и техническую реализуемость новой системы. Минтруд отмечает, что эксперимент позволит выявить возможные ошибки в автоматизации процесса и защитить семьи с реальной потребностью в государственной поддержке.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить назначение детских пособий семьям с низким уровнем доходов, подчеркнув, что поддержка должна предоставляться даже при незначительном превышении прожиточного минимума на душу населения.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что профсоюзы внимательно следят за реализацией инициативы, поскольку она напрямую касается социальной справедливости и защиты трудящихся семей.

«Мы поддерживаем стремление государства сделать систему пособий более адресной, но важно, чтобы при этом не пострадали добросовестные семьи, где каждый рубль идет на детей. Автоматизация не должна заменить человеческий подход — за цифрами всегда стоят живые люди», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Эксперты профсоюза подчеркивают, что реализация пилотного проекта должна сопровождаться открытым общественным контролем и регулярным анализом его результатов. Только в этом случае можно будет добиться главной цели — обеспечить поддержку именно тем семьям, которые действительно в ней нуждаются.