Общество

Власти вывели из теневой занятости 720 тысяч россиян с начала года

С начала 2025 года российские власти легализовали 720 тыс. граждан, что на 100 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда России. В рамках работы межведомственных комиссий, занимающихся выявлением и легализацией теневой занятости, удалось вывести из тени значительное количество работников.

Согласно информации Минтруда, большинство легализованных граждан заключили официальные трудовые договоры, а часть оформилась как самозанятые или зарегистрировала статус индивидуального предпринимателя. Наибольшая концентрация нелегальных трудовых отношений наблюдается в малом и микробизнесе, особенно в сферах торговли, автосервиса, бытовых услуг и индустрии красоты, пишут «Известия».

Для усиления борьбы с нелегальной занятостью министерство разработало проект приказа, который расширяет доступ межведомственных комиссий к данным. Теперь информация будет поступать от Федеральной налоговой службы (ФНС), включая случаи долгосрочного привлечения более 35 самозанятых или индивидуальных предпринимателей с ежемесячным доходом свыше 35 тыс. рублей. Это позволит более эффективно выявлять схемы уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.

Эксперты отмечают, что усиливающийся контроль со стороны государства будет способствовать повышению прозрачности рынка труда и стимулировать работодателей к соблюдению законодательства. В мае этого года правительство утвердило план по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы, который включает 18 мероприятий, направленных на выявление случаев подмены трудовых договоров гражданско-правовыми.

По данным Роструда, за последние три года в России было легализовано 2,2 млн работников. Власти продолжают активную работу по улучшению условий труда и повышению социальной защищенности граждан.