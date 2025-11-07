Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
Доставка газа прекращается с 1 января
ESG-активность на Некрасова
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
«Гельдт»
ПЛН 25 лет
где подают лучший завтрак
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 07.11.2025 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей 10.11.2025 12:000 Заместитель начальника управления информполитики региона Виктория Иванова покинула пост 10.11.2025 11:440 В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России 10.11.2025 11:090 «Новые люди» поддержали бездомных животных в псковском приюте «Лесопилка» 10.11.2025 11:060 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА 10.11.2025 11:020 Квоту на отлов бездомных животных в 2025 году увеличили в Новосокольническом округе
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 05.11.2025 16:201 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Новые люди» поддержали бездомных животных в псковском приюте «Лесопилка»

10.11.2025 11:09|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области сторонники партии «Новые люди» вместе с фондом «Экосфера» провели субботник в приюте «Лесопилка», где обитает 250 питомцев. Работа прошла в рамках всероссийской акции «Дари тепло», направленной на подготовку приютов к зиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в партии.

Фото здесь и далее: партия «Новые люди»

«Спасибо партии "Новые люди" за такую мощную поддержку и помощь! Сегодня к нам в приют приехал целый десант из 35 волонтеров, чтобы помочь нам утеплиться к зиме!» — сказал руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области Арсений Чжан отметил, что такая деятельность ведётся постоянно.

«Мы давно сотрудничаем с приютами, ведь помощь животным — одно из важнейших направлений партии с самого её основания. Мы активно боремся против законопроекта об эвтаназии бездомных животных, настаивая на гуманных решениях и изменении законодательства», — прокомментировал Арсений Чжан.

Такие субботники прошли по всей стране. Лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев подчеркнул значимость этой работы.

«Мы проводим единые дни помощи приютам и летом, и зимой. В прошлый раз привезли в общей сложности более 30 тонн корма. Нам очень важно, чтобы было меньше бездомных животных, чтобы питомцы были в семьях», — сказал Алексей Нечаев.

Также «Новые люди» дали старт предновогодней акции «ДоброХвостик». На сайте добрыелюди.рф выложены анкеты питомцев и список того, что им нужно: корм, лечение, новый вольер или игрушка. Все желающие могут зайти на сайт и помочь. Здесь же можно приобрести благотворительный мерч, средства с покупки которого пойдут на необходимые для животных вещи.

В прошлом году в единых днях помощи приютам приняли участие свыше трех тысяч волонтеров в 45 регионах. «Новые люди» также установили 250 «коробок добра» для сбора помощи приютам и помогли сотням животных найти новых хозяев.

Партия «Новые люди» последовательно выступает за защиту животных и развитие ответственного отношения к ним. Среди предложений партии — введение цифровых паспортов домашних питомцев, создание фотобанка потерявшихся животных на «Госуслугах» и единого номера для экстренной ветеринарной помощи.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 301 человек
10.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Об искусстве академической гребли 10.11.2025, 12:000 Заместитель начальника управления информполитики региона Виктория Иванова покинула пост 10.11.2025, 11:440 В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России 10.11.2025, 11:360 «Беседка»: Об искусстве академической гребли
10.11.2025, 11:310 Главой Великолукского округа избран Алексей Кузьмин 10.11.2025, 11:260 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 10 ноября 10.11.2025, 11:150 Главой Куньинского муниципального округа стал Олег Лебедев 10.11.2025, 11:090 «Новые люди» поддержали бездомных животных в псковском приюте «Лесопилка»
10.11.2025, 11:060 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА 10.11.2025, 11:020 Квоту на отлов бездомных животных в 2025 году увеличили в Новосокольническом округе 10.11.2025, 10:530 В псковской деревне Хотицы идет установка котлов для газовой котельной 10.11.2025, 10:500 В Великих Луках проведут плановые отключения электроэнергии 12 ноября
10.11.2025, 10:420 Новосокольнический муниципальный округ возглавил Виктор Новиков 10.11.2025, 10:350 С владельца павильона в Любятово взыскали более 100 тысяч за незаконное подключение к электросети 10.11.2025, 10:210 На данный момент заявки принимаются — Елена Пилипенко о прекращении поставок газа в баллонах 10.11.2025, 10:160 Причиной смертельного пожара в Пушкиногорском округе могло стать неосторожное курение
10.11.2025, 10:100 Александр Котов полицейским: Наша общая цель – обеспечить безопасность граждан региона 10.11.2025, 09:560 Баня горела в великолукской деревне Жестки 10.11.2025, 09:400 Центр управления M2M «билайн бизнес» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market 10.11.2025, 09:380 «Буханка» сгорела на улице Яна Райниса в Пскове
10.11.2025, 09:300 Ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова пройдет 19 ноября 10.11.2025, 09:150 Довольны выбором своей профессии только 41% псковичей - опрос 10.11.2025, 09:000 Несколько автобусных рейсов «Псков - Петербург» отменены 10.11.2025, 08:400 Власти вывели из теневой занятости 720 тысяч россиян с начала года
10.11.2025, 08:200 В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год 10.11.2025, 08:000 Список бесплатных прививок для россиян могут расширить 10.11.2025, 07:300 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации празднуют 10 ноября 10.11.2025, 07:000 Глав новых округов Псковской области изберут 10-12 ноября
09.11.2025, 22:000 Плановое отключение электричества пройдет в Печорском округе на следующей неделе 09.11.2025, 21:530 Вопрос о прекращении доставки газа в баллонах в Псковской области поставлен на особый контроль 09.11.2025, 21:300 Псковичка завоевала третье место на первенстве мира по джиу-джитсу в Таиланде 09.11.2025, 21:000 Иеромонах Фотий дал концерт в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
09.11.2025, 20:300 2025 год может стать одним из самых тёплых в истории 09.11.2025, 19:510 Следователи проведут проверку по сообщению о гибели женщины при пожаре в Пушкиногорском районе 09.11.2025, 19:420 ХК «Барсы» обыграл ХК «Гвардия» с разгромным счетом 14:2 в Пскове 09.11.2025, 19:300 Количество поездок россиян в Китай достигло максимума за 13 лет
09.11.2025, 19:000 Нападающий хоккейного клуба «Плесков» забил свою сотую шайбу в НХЛ 09.11.2025, 18:470 Три человека пострадали при опрокидывании автомашины в Псковском районе 09.11.2025, 18:300 Неравнодушных жителей области просят оказать помощь в спасении раненого журавля в палкинской деревне Грибули 09.11.2025, 18:000 В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось отпевание отца Иоанна Миронова
09.11.2025, 17:400 На трех трассах Псковской области пройдут дорожные работы 10 ноября 09.11.2025, 17:200 Фотовыставка псковского рентгенолога откроется в центральной библиотеке 14 ноября 09.11.2025, 17:000 Рост расходов россиян на обезболивающие средства вырос на 11% за 9 месяцев 09.11.2025, 16:401 Фотофакт: Крышу дома ремонтируют на улице Коммунальной в Пскове
09.11.2025, 16:200 Посоревноваться в изображении пушкинских «гастрономических сентенций» приглашают пермские друзья «Михайловского» 09.11.2025, 16:000 Mash: Lada Largus под угрозой снятия с продажи из-за проблем с рулём 09.11.2025, 15:400 На 93-м году жизни умер художник Эрик Булатов 09.11.2025, 15:250 Псков не войдёт в маршрут поезда Деда Мороза в этом году
09.11.2025, 15:200 Запрет продажи вейпов поддерживает 70% псковичей - опрос 09.11.2025, 15:000 В ноябре музеи-усадьбы Пушкинского заповедника закроются для проведения плановых работ 09.11.2025, 14:400 День образования специальных отрядов быстрого реагирования отмечают 9 ноября 09.11.2025, 14:000 До +8 градусов прогнозируют в Псковской области 10 ноября
09.11.2025, 13:400 На Солнце произошел мощный взрыв, направленный прямо на Землю 09.11.2025, 13:200 В Пскове продолжаются поиски пропавшего прошлым летом пенсионера 09.11.2025, 13:003 За полгода количество пенсионеров в России уменьшилось почти на 300 тысяч 09.11.2025, 12:400 Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля»
09.11.2025, 12:200 Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении алкоголя 09.11.2025, 12:000 Команда Псковской области стала победителем соревнований по боксу в Твери 09.11.2025, 11:400 Спортсмены клуба Nordman заняли призовые места на чемпионате Пскова по настольному теннису 09.11.2025, 11:200 Мошенники обманули псковичку на 225 тысяч рублей под предлогом заработка в интернете
09.11.2025, 11:000 Два года лишения свободы грозит псковичу за угрозу убийством своей супруге 09.11.2025, 10:400 Скончался народный артист РФ Владимир Симонов 09.11.2025, 10:200 Псковичка предстанет перед судом за растрату денег подруги на алкоголь 09.11.2025, 10:000 Книгу участника Псковской духовной миссии представили в городской библиотеке
09.11.2025, 09:400 Цены на красную рыбу и икру перед Новым годом могут увеличиться на 5-7% 09.11.2025, 09:200 Сергей Вострецов: Позитивная динамика на рынке труда требует внимания к качеству рабочих мест 09.11.2025, 09:000 Международный день против фашизма и антисемитизма отмечают 9 ноября 08.11.2025, 22:000 Семейная пара из куньинской деревни Гламазды отметила «золотую» свадьбу
08.11.2025, 21:400 Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон 08.11.2025, 21:200 Александр Козловский встретился с бывшими узниками фашистских концлагерей 08.11.2025, 21:000 День памяти великомученика Димитрия Солунского отмечают православные 08.11.2025, 20:400 Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
08.11.2025, 20:202 Посвященные 108-й годовщине Октябрьской революции мероприятия прошли в Псковской области 08.11.2025, 19:590 Восстановленный в Пскове танк показали в сюжете CNN 08.11.2025, 19:400 Юрия Николаева похоронили в Москве 08.11.2025, 19:200 Заседание оргкомитета Международных Рождественских чтений состоялось в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru