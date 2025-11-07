«Новые люди» поддержали бездомных животных в псковском приюте «Лесопилка»

В Псковской области сторонники партии «Новые люди» вместе с фондом «Экосфера» провели субботник в приюте «Лесопилка», где обитает 250 питомцев. Работа прошла в рамках всероссийской акции «Дари тепло», направленной на подготовку приютов к зиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в партии.
Фото здесь и далее: партия «Новые люди»
Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области Арсений Чжан отметил, что такая деятельность ведётся постоянно.
Такие субботники прошли по всей стране. Лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев подчеркнул значимость этой работы.
«Мы проводим единые дни помощи приютам и летом, и зимой. В прошлый раз привезли в общей сложности более 30 тонн корма. Нам очень важно, чтобы было меньше бездомных животных, чтобы питомцы были в семьях», — сказал Алексей Нечаев.
Также «Новые люди» дали старт предновогодней акции «ДоброХвостик». На сайте добрыелюди.рф выложены анкеты питомцев и список того, что им нужно: корм, лечение, новый вольер или игрушка. Все желающие могут зайти на сайт и помочь. Здесь же можно приобрести благотворительный мерч, средства с покупки которого пойдут на необходимые для животных вещи.
В прошлом году в единых днях помощи приютам приняли участие свыше трех тысяч волонтеров в 45 регионах. «Новые люди» также установили 250 «коробок добра» для сбора помощи приютам и помогли сотням животных найти новых хозяев.
Партия «Новые люди» последовательно выступает за защиту животных и развитие ответственного отношения к ним. Среди предложений партии — введение цифровых паспортов домашних питомцев, создание фотобанка потерявшихся животных на «Госуслугах» и единого номера для экстренной ветеринарной помощи.