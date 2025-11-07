Общество

«Новые люди» поддержали бездомных животных в псковском приюте «Лесопилка»

В Псковской области сторонники партии «Новые люди» вместе с фондом «Экосфера» провели субботник в приюте «Лесопилка», где обитает 250 питомцев. Работа прошла в рамках всероссийской акции «Дари тепло», направленной на подготовку приютов к зиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в партии.

Фото здесь и далее: партия «Новые люди»

«Спасибо партии "Новые люди" за такую мощную поддержку и помощь! Сегодня к нам в приют приехал целый десант из 35 волонтеров, чтобы помочь нам утеплиться к зиме!» — сказал руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области Арсений Чжан отметил, что такая деятельность ведётся постоянно.

«Мы давно сотрудничаем с приютами, ведь помощь животным — одно из важнейших направлений партии с самого её основания. Мы активно боремся против законопроекта об эвтаназии бездомных животных, настаивая на гуманных решениях и изменении законодательства», — прокомментировал Арсений Чжан.

Такие субботники прошли по всей стране. Лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев подчеркнул значимость этой работы.

«Мы проводим единые дни помощи приютам и летом, и зимой. В прошлый раз привезли в общей сложности более 30 тонн корма. Нам очень важно, чтобы было меньше бездомных животных, чтобы питомцы были в семьях», — сказал Алексей Нечаев.

Также «Новые люди» дали старт предновогодней акции «ДоброХвостик». На сайте добрыелюди.рф выложены анкеты питомцев и список того, что им нужно: корм, лечение, новый вольер или игрушка. Все желающие могут зайти на сайт и помочь. Здесь же можно приобрести благотворительный мерч, средства с покупки которого пойдут на необходимые для животных вещи.

В прошлом году в единых днях помощи приютам приняли участие свыше трех тысяч волонтеров в 45 регионах. «Новые люди» также установили 250 «коробок добра» для сбора помощи приютам и помогли сотням животных найти новых хозяев.

Партия «Новые люди» последовательно выступает за защиту животных и развитие ответственного отношения к ним. Среди предложений партии — введение цифровых паспортов домашних питомцев, создание фотобанка потерявшихся животных на «Госуслугах» и единого номера для экстренной ветеринарной помощи.