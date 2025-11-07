Общество

«Коробку храбрости» предлагают наполнить жителям Псковской области

Акция «Коробка храбрости» проводится по инициативе сторонников «Единой России» уже в 13-й раз. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском региональном отделении партии, игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники «Единой России», помогут детям легче переносить сложное лечение.

Фото: официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия»

Такие «Коробки храбрости» в ноябре установят по всему региону, в том числе в местных приемных партии, и каждый желающий сможет принять участие в этой акции. В преддверии Нового года собранные игрушки передадут в медицинские учреждения. «Так мы сможем поддержать и порадовать детей, которые долго находятся в больницах на лечении или проходят сложные процедуры. Не зря говорят, что хорошее настроение – это залог скорейшего выздоровления», – отметили в отделении партии.

Как уточнил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, главное – это внимание и забота, которые партийцы вкладывают в каждый подарок. Он добавил, что положения о привлечении сограждан к социально значимым акциям внесли в народную программу партии.

Акция продлится до 2 декабря. В Пскове сбор ведется в офисе по адресу: улица Гоголя, 9. В Великих Луках — улица Некрасова, 10. Адреса пунктов сбора в районах Псковщины можно найти на официальном сайте «Единой России».

Что можно положить в коробки:

Любые небольшие детские игрушки (за исключением мягких);

Машинки и куклы;

Игровые наборы;

Пазлы и головоломки;

Развивающие и настольные игры;

Конструкторы;

Наборы для творчества;

Раскраски и детские книги.

* Принимаются только новые товары в заводской упаковке.