Общество

Неделя межрелигиозного диалога прошла в псковских колониях

В учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошла Неделя межрелигиозного диалога. Мероприятие было направлено на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, духовно-нравственное просвещение осужденных и развитие взаимодействия с традиционными религиозными объединениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В течение недели во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы региона была организована просветительская работа. На стендах наглядной агитации размещалась информация об основных традиционных для России религиозных вероучениях. Для осужденных проводились тематические беседы и лекции духовно-нравственной направленности, в том числе с участием священнослужителей. Участники сразились в викторинах на знание основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

Итогом недели стало проведение круглого стола на тему: «Взаимодействие представителей исправительных учреждений с основными для России религиозными объединениями. Проблемные вопросы и пути их решения». В ходе дискуссии представители УФСИН, духовенства и общественных организаций обсудили актуальные вопросы сотрудничества, обменялись лучшими практиками и наметили перспективные направления совместной работы.

По итогам Недели межрелигиозного диалога лучшим исправительным учреждением была признана исправительная колония №6.