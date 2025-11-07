Общество

Почти 70 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

24 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 2 по 9 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Росгвардейцы выявили шесть административных правонарушения, изъяли 13 единиц оружия и 66 боеприпасов.

В управлении Росгвардии напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность, безопасность и исключающем доступ посторонних лиц.