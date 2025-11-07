Общество

Новогодние корпоративы в ресторане «Пушкин»

Ресторан «Пушкин» на Крестовском шоссе, 40 А приглашает провести новогодние корпоративы в тёплой и душевной атмосфере.

Здесь праздник создают вкусная еда, хорошая музыка и приятная компания.

Для гостей действует основное меню, стоимость вечера от 2000 рублей с человека.

В ресторане есть аппаратура и колонки, музыка может звучать громко до 23:00 - формат идеально подходит для весёлых, но уютных встреч.

При желании гости могут пригласить своего ведущего.

Зал рассчитан на 50 человек - комфортное пространство для камерных корпоративов, где главное не шум, а настроение.

Бронирование: 8 (958) 181-30-40 или 8 (906) 224-10-80.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeY8veB