Общество

В Госдуме предложили увеличить фиксированные выплаты к страховой пенсии в 2 раза

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличив ее до 17 815 тысяч рублей.

«Предлагаемое увеличение фиксированной выплаты вписывается в принципы социальной ответственности, провозглашенные в действующих стратегических документах… Уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность вышеуказанной инициативы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что структура страховой пенсии в настоящее время состоит из компонентов — индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, на сегодняшний день она составляет 8 907 тысяч рублей в месяц и каждый год индексируется по решению кабмина.

«Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8 907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», — сказал лидер партии.

По его словам, изначально фиксированная выплата вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов пенсионеров, но со временем она перестала соответствовать реальным потребностям граждан.