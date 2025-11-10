Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств

Исполнители мошеннических сценариев по указанию куратора на площадках для знакомств создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что площадки для знакомств, в том числе те, что работают внутри мессенджеров, а также сайты бесплатных объявлений остаются крайне популярными в среде так называемых воркеров.
В ведомстве предупредили, что число схем и однотипных исполнителей в этих нишах велико, и посоветовали быть внимательным и прекращать диалог, если он сводится к просьбам о переводах, личных данных или кодах из SMS, пишет РИА Новости.