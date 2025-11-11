Общество

«У Петровича»: На псковском складе родилась формула идеального ремонта

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию третьего выпуска программы «У Петровича». Проект радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и базы строительных материалов «Уграда» вышел в эфир 10 ноября.

Добро пожаловать на волны нашего радио, где даже новости окрашиваются в цвета псковского неба, зеркальных озер и древних крепостных стен. У нас эксклюзивный репортаж прямо из царства банок и кистей! На одном из местных складов, где обычно царит образцовый порядок, произошел настоящий «цветной переполох». Его устроили не кто иные, как самые уважаемые производители красок: «Текс», «Тиккивала», «ФинКолор», «Лакра» и суровый защитник «Неомид».

Да-да, вы не ослышались — банки с красками устроили карнавал прямо среди стеллажей, и наш корреспондент успел записать каждое слово этой жаркой дискуссии, что разгорелась жарче, чем спор у стен Псковского крома.

Первой, словно луч Солнца над рекой Великой, в этом красочном хаосе заявила о себе ярко-желтая «Текс», предлагая превратить любую стену в сияющее солнцем полотно. Ее кредо — доступность и проверенное качество, которое радует российских покупателей уже более двадцати лет.

Отметим, что краски под этим брендом производятся на заводах в Санкт-Петербурге и Старом Осколе, и сегодня это он - лидер в эконом-сегменте, который предлагает краски, эмали, шпатлевки, грунтовки и антисептики.

Ей тут же начала вторить изумрудная «Лакра», нашептывая о глубине и свежести, что таятся в псковских лесах и лугах, которые она может принести в любой интерьер. За ее плечами — четверть века опыта в создании безупречных декоративных покрытий.

В самый разгар спора в центр внимания вырвался дерзкий «ФинКолор», бренд для умных псковичей, которые предпочитают надежные решения за разумные деньги. Его модная палитра создана для смелых дизайнерских решений, доказывая, что стиль и доступность могут идти рука об руку.

На эту ярмарку тщеславия с высоты своих 160 лет истории взирала благородная «Тиккивала». Ее позиция была тверда, как плитняк наших храмов: истинная красота невозможна без бескомпромиссного финского качества, надежности и абсолютной безопасности, которые стали эталоном на рынке.

И вот, когда дискуссия достигла пика, раздался властный голос строгого сторожа — антисептика «Неомид». Он призвал всех прекратить беспорядок, подобно тому, как лед сковывает воды Чудского озера, напомнив, что любая красота бессмысленна без надежной защиты. Его миссия — бороться с главными врагами: грибком, плесенью и влагой, создавая тот самый безупречный и долговечный фундамент, на котором все эти великолепные цвета будут сиять долгие годы.

Внезапно все поняли, что они не конкуренты, а звенья одной цепи, что сплетают прочное и красивое покрытие для домов псковских.

Так родилась идеальная формула ремонта. Для масштабных проектов с ограниченным бюджетом — ваш верный друг «Текс». Для создания неповторимой атмосферы и глубины — выбирайте «Лакру». Для модных, умных и выгодных решений — ищите FinnColor. А когда дело касается бескомпромиссного премиум-качества и результата, которому вы доверите свой дом на десятилетия, — нет равных легендарной Tikkurila. И никогда не забывайте пригласить на старт ремонта строгого «Неомида» — чтобы красота была не только яркой, но и вечной.

Вот такой вердикт вынес этот необычный «цветной совет». А чтобы ваш ремонт не был репетицией, а стал самым настоящим карнавалом, приобрести все эти краски можно на сайте.

Пусть краски для вашего дома будут такими же яркими, как рассвет над Изборской крепостью, а стены будут стоять так же крепко, как наш древний Псков!

Реклама: ООО «Новый город». ИНН: 6027118272. Erid: 2SDnjecr1vF