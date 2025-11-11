Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
«Гельдт»
Доставка газа прекращается с 1 января
Новогодний корпоратив
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
Город Рождества
Вакансии Россети
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Как звучат псковичи
 
 
 
ещё Общество 11.11.2025 11:510 Псковские педагоги повысили квалификацию в образовательном центре «Сириус» 12.11.2025 10:310 В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без полиса 12.11.2025 10:010 «У Петровича»: На псковском складе родилась формула идеального ремонта 12.11.2025 10:000 Работающие псковичи назвали причины ухода к конкурентам компаний 12.11.2025 08:400 Реальные зарплаты вырастут всего на 2,7% в 2026 году 12.11.2025 08:200 В России растет заболеваемость внебольничной пневмонией
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 05.11.2025 16:201 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«У Петровича»: На псковском складе родилась формула идеального ремонта

12.11.2025 10:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию третьего выпуска программы «У Петровича». Проект радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и базы строительных материалов «Уграда» вышел в эфир 10 ноября.

 

Добро пожаловать на волны нашего радио, где даже новости окрашиваются в цвета псковского неба, зеркальных озер и древних крепостных стен. У нас эксклюзивный репортаж прямо из царства банок и кистей! На одном из местных складов, где обычно царит образцовый порядок, произошел настоящий «цветной переполох». Его устроили не кто иные, как самые уважаемые производители красок: «Текс», «Тиккивала», «ФинКолор», «Лакра» и суровый защитник «Неомид».

Да-да, вы не ослышались — банки с красками устроили карнавал прямо среди стеллажей, и наш корреспондент успел записать каждое слово этой жаркой дискуссии, что разгорелась жарче, чем спор у стен Псковского крома.

Первой, словно луч Солнца над рекой Великой, в этом красочном хаосе заявила о себе ярко-желтая «Текс», предлагая превратить любую стену в сияющее солнцем полотно. Ее кредо — доступность и проверенное качество, которое радует российских покупателей уже более двадцати лет.

Отметим, что краски под этим брендом производятся на заводах в Санкт-Петербурге и Старом Осколе, и сегодня это он - лидер в эконом-сегменте, который предлагает краски, эмали, шпатлевки, грунтовки и антисептики.

Ей тут же начала вторить изумрудная «Лакра», нашептывая о глубине и свежести, что таятся в псковских лесах и лугах, которые она может принести в любой интерьер. За ее плечами — четверть века опыта в создании безупречных декоративных покрытий.

В самый разгар спора в центр внимания вырвался дерзкий «ФинКолор», бренд для умных псковичей, которые предпочитают надежные решения за разумные деньги. Его модная палитра создана для смелых дизайнерских решений, доказывая, что стиль и доступность могут идти рука об руку. 

На эту ярмарку тщеславия с высоты своих 160 лет истории взирала благородная «Тиккивала». Ее позиция была тверда, как плитняк наших храмов: истинная красота невозможна без бескомпромиссного финского качества, надежности и абсолютной безопасности, которые стали эталоном на рынке.

И вот, когда дискуссия достигла пика, раздался властный голос строгого сторожа — антисептика «Неомид». Он призвал всех прекратить беспорядок, подобно тому, как лед сковывает воды Чудского озера, напомнив, что любая красота бессмысленна без надежной защиты. Его миссия — бороться с главными врагами: грибком, плесенью и влагой, создавая тот самый безупречный и долговечный фундамент, на котором все эти великолепные цвета будут сиять долгие годы.

Внезапно все поняли, что они не конкуренты, а звенья одной цепи, что сплетают прочное и красивое покрытие для домов псковских.

Так родилась идеальная формула ремонта. Для масштабных проектов с ограниченным бюджетом — ваш верный друг «Текс». Для создания неповторимой атмосферы и глубины — выбирайте «Лакру». Для модных, умных и выгодных решений — ищите FinnColor. А когда дело касается бескомпромиссного премиум-качества и результата, которому вы доверите свой дом на десятилетия, — нет равных легендарной Tikkurila. И никогда не забывайте пригласить на старт ремонта строгого «Неомида» — чтобы красота была не только яркой, но и вечной.

Вот такой вердикт вынес этот необычный «цветной совет». А чтобы ваш ремонт не был репетицией, а стал самым настоящим карнавалом, приобрести все эти краски можно на сайте

Пусть краски для вашего дома будут такими же яркими, как рассвет над Изборской крепостью, а стены будут стоять так же крепко, как наш древний Псков!

Реклама: ООО «Новый город». ИНН: 6027118272. Erid: 2SDnjecr1vF

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 102 человека
12.11.2025, 10:480 Оксана Филиппова стала главой Пушкиногорского округа 12.11.2025, 10:420 Стала известна причина возгорания NIssan на перекрестке улиц Петровской и Конной в Пскове 12.11.2025, 10:310 В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без полиса 12.11.2025, 10:190 Появилось видео обысков в Псковской области, Москве и Крыму по делу о покушении на митрополита Тихона
12.11.2025, 10:050 Пенсионер погиб при пожаре в печорской деревне Чальцево 12.11.2025, 10:010 «У Петровича»: На псковском складе родилась формула идеального ремонта 12.11.2025, 10:000 Работающие псковичи назвали причины ухода к конкурентам компаний 12.11.2025, 09:490 Музей-заповедник «Михайловское» представил свои просветительские программы на семинаре «Орлята России»
12.11.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли запретить произведения литераторов-антисоветчиков? 12.11.2025, 09:150 Псковичке назначили общественные работы за ложный донос на сожителя из-за ревности 12.11.2025, 09:020 Предотвращенное покушение на митрополита Тихона могло быть направлено на срыв переговоров РФ и США 12.11.2025, 09:000 10-летний ребенок в Красногорске подорвался на взрывном устройстве
12.11.2025, 08:550 В Псковской области прошли обыски по делу о покушении на митрополита Тихона 12.11.2025, 08:400 Реальные зарплаты вырастут всего на 2,7% в 2026 году 12.11.2025, 08:200 В России растет заболеваемость внебольничной пневмонией 12.11.2025, 08:000 В Госдуме предложили установить предельную наценку на авиабилеты в праздники
12.11.2025, 07:300 Охотиться на зайцев принято в Синичкин день 12 ноября 12.11.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с пневмонией отмечают 12 ноября 11.11.2025, 23:110 Женщина повредила пять припаркованных автомашин во дворе дома в Борисовичах 11.11.2025, 22:000 Специалист развеял мифы о борьбе с осенними вирусами
11.11.2025, 22:000 В ДТП под Великими Луками пострадал несовершеннолетний пассажир 11.11.2025, 21:400 В храме Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершается масштабная реставрация 11.11.2025, 21:200 Минобрнауки предложило запретить вузам и техникумам снижать цены на обучение 11.11.2025, 21:000 В новоржевской деревне Вехно завершили три проекта ТОС
11.11.2025, 20:400 Пскович, скрывшийся с места ДТП в шоковом состоянии, получил десять суток ареста 11.11.2025, 20:200 Псковские школьники примерили на себя роли судей, прокуроров и адвокатов в деловой игре 11.11.2025, 20:000 Благоустройство мемориала воинам 6-й роты завершили в Пскове 11.11.2025, 19:400 Дорожные работы на улице Советской в Пскове ограничат движение на два дня
11.11.2025, 19:200 Первый детский день рождения отпраздновали в псковском музее 11.11.2025, 19:000 Ущерб в 48 миллионов: более 70 псковичей пострадали от мошенников в октябре 11.11.2025, 18:400 В Невельском районе из озера Верхитно извлекли тело рыбака 11.11.2025, 18:200 В Пскове перед судом предстанет мужчина, угрожавший убийством бывшей жене
11.11.2025, 18:000 Национальный парк «Себежский» представили на фестивале «Золотая черепаха» 11.11.2025, 17:520 «Кузница»: Летать нельзя отказаться. ВИДЕО 11.11.2025, 17:510 ЦБ за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических сайтов 11.11.2025, 17:490 Доступные авиабилеты в Пскове держатся на господдержке — эксперт «Деловой России»
11.11.2025, 17:350 Массовое катание на льду устроят в Пскове в честь Дня студента 11.11.2025, 17:320 Способы заплатить налоги за несовершеннолетних перечислили псковичам  11.11.2025, 17:290 Всероссийская конференция «Время жить в России» пройдет в Пскове в конце ноября 11.11.2025, 17:220 «Гонки по вертикали»: новые главы и партийный расклад
11.11.2025, 17:200 Nissan горел на перекрестке улиц Петровская и Конная в Пскове. ФОТО 11.11.2025, 17:170 Судьбу погибшего в концлагере уроженца Пскова удалось узнать спустя более чем 80 лет 11.11.2025, 17:120 Автопарк Локнянского округа пополнился новым самосвалом 11.11.2025, 17:030 Заплыв в тыкве в Плюсском районе внесли в Международную книгу рекордов
11.11.2025, 17:000 «Псковские тепловые сети» завершили плановые ремонтные работы года 11.11.2025, 16:570 Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией — СМИ 11.11.2025, 16:541 В четырех новых округах Псковской области выбранные главы вступили в должность 11.11.2025, 16:490 Концерт авторской песни «На кончиках пальцев дрожит тишина…» дадут в Пскове
11.11.2025, 16:480 Великолукский ветеран МВД стал самобытным художником 11.11.2025, 16:390 ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде 11.11.2025, 16:380 Стартовал чемпионат псковского отделения общества «Динамо» по волейболу 11.11.2025, 16:340 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю упала на 26%
11.11.2025, 16:230 Учения проведут на полигоне «Завеличье» на этой неделе 11.11.2025, 16:220 Россиянам объяснили, в каких случаях у собственника могут изъять жилье 11.11.2025, 16:130 Дмитрий Быстров вступил в должность главы Островского округа 11.11.2025, 16:010 В Псковской области подали 12 заявок на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса»
11.11.2025, 15:561 Псковские пенсионеры смогут получить 10 тысяч рублей за выполнение норм ГТО 11.11.2025, 15:540 Директор псковского аэропорта ответил на критику туриндустрии в адрес авиакомпании «Азимут» 11.11.2025, 15:501 В Троицком соборе Пскова реставраторы приступили к разборке отдельных участков кровли 11.11.2025, 15:460 Пушкиногорский суд взыскал почти полмиллиона рублей за неуплату налога после продажи квартиры
11.11.2025, 15:430 «Беседка»: Памятник Довмонту в Пскове. ВИДЕО 11.11.2025, 15:420 Председатель Псковского областного союза туриндустрии раскритиковала «Азимут» за срывы рейсов 11.11.2025, 15:320 МегаФон первым разместил базовую станцию в полосе отвода федеральной трассы 11.11.2025, 15:310 Нетрезвого мужчину на Nissan остановили в порховской деревне Хилово
11.11.2025, 15:300 Псковский курсант завоевал «серебро» на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо 11.11.2025, 15:260 На псковских иконах обучаются студенты Московской духовной академии 11.11.2025, 15:230 В Великих Луках собрали идеи для обновления сквера напротив будущего Дома молодёжи 11.11.2025, 15:090 Артем Тарасов назвал главную проблему псковского аэропорта «Княгиня Ольга»
11.11.2025, 15:020 Сотрудники Госавтоинспекции рассказали учащимся из Усвят о службе в полиции 11.11.2025, 15:010 В жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское» включена художница, связавшая носки для озябшей в космосе звезды 11.11.2025, 14:470 Туман и до +7 градусов прогнозируют в Псковской области 12 ноября 11.11.2025, 14:450 Больной зуб нужно вырывать сразу — Юрий Бурлин о повышении порога НДС
11.11.2025, 14:400 План по сокращению лесных пожаров в Псковской области перевыполнен в пять раз 11.11.2025, 14:270 Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре 11.11.2025, 14:250 ООО «Экогрупп» о 100 судебных исках к должникам за ТКО: Альтернативы не осталось 11.11.2025, 14:200 Инспектора псковской колонии обвиняют в краже 181 тысячи рублей со счета осужденного
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru