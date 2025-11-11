Общество

Два новых бюста появятся на Аллее Героев псковского спецназа в Промежицах

На Аллее Героев части специального назначения Западного военного округа в микрорайоне Пскова Промежицы появятся два новых бюста, сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) скульптор и автор памятника князю Довмонту Андрей Мартьянов.

Гость студии отметил, что, к его глубокому сожалению, его творчество больше представлено по всей России, нежели в городе Пскове. Тем не менее Андрей Мартьянов выражает надежду на то, что в будущем его произведения найдут свое достойное место в архитектурном ландшафте города.

С его слов, творческий путь в Пскове он начал в 2019 году и продолжается по сей день.

«Творческий путь в Пскове начался в 2019 году, когда я спроектировал и воплотил памятник стражам границы на Запсковье. В 2023 году был открыт бюст возле школы имени Героя России Самойлова. Также в этом году была открыта аллея Героев псковского спецназа в микрорайоне Промежицы, где установлено порядка 10 памятников-бюстов», - вспоминает Андрей Мартьянов.

Смотрите также Аллея Героев псковского спецназа открылась в Промежицах. ФОТО

Скульптор приоткрыл завесу недалекого будущего и поделился, что в скором времени на аллее появятся два новых бюста героев Псковщины.

«Сейчас я работаю над двумя новыми бюстами, которые также будут установлены на аллее. Работа очень важная. Я 3-4 дня на площадке на Довмонте, потом уезжаю в Петербург в мастерскую, заканчиваю бюсты наших героев. Примерно они откроются в одно время», - заключил Андрей Мартьянов.