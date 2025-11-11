В СОЦПРОФ поддержали инициативу освобождать метеозависимых от работы

В России обсуждают возможность законодательно разрешить гражданам не работать во время магнитных бурь. С инициативой выступила партия «Коммунисты России», которая намерена направить обращение в Министерство здравоохранения и Минтруд. Об этом глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.
По словам председателя партии Сергея Малинковича, метеозависимые россияне должны иметь право не выходить на работу из-за ухудшения самочувствия, а также получать за эти дни больничные выплаты. Он отметил, что магнитные бури становятся все более «агрессивными» и «всеохватывающими», и единственным способом защитить здоровье является «полный покой».
Предполагается, что освобождать от работы будут граждан с диагностированными проблемами артериального давления, людей старшего возраста, а также тех, кто терял сознание или дееспособность во время магнитных бурь. Тем, кто не может предоставить медицинские документы, предлагается возможность временного перехода на дистанционный режим работы.
Однако идея вызвала неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Врачи напоминают, что влияние магнитных бурь на самочувствие людей до конца не изучено. Считается, что особенно уязвимы пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями, а также люди, перенесшие тяжелые вирусные инфекции.
Изображение: Chad AI
Профсоюзы подчеркивают, что обсуждение инициативы может стать поводом для более широкой дискуссии — о необходимости адаптации трудового законодательства к изменениям климата, экологическим и природным факторам, которые действительно влияют на здоровье работников.
Сергей Вострецов также отметил, что СОЦПРОФ уже давно предлагает разработать систему «гибких условий труда» для граждан с хроническими заболеваниями — не только во время магнитных бурь, но и при резких погодных изменениях, вспышках вирусов и других рисках.
Таким образом, инициатива «Коммунистов России» поставила на повестку вопрос о том, как государство и работодатели могут реально защищать здоровье граждан, не снижая при этом эффективность экономики.