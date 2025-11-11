Общество

В СОЦПРОФ поддержали инициативу освобождать метеозависимых от работы

В России обсуждают возможность законодательно разрешить гражданам не работать во время магнитных бурь. С инициативой выступила партия «Коммунисты России», которая намерена направить обращение в Министерство здравоохранения и Минтруд. Об этом глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

По словам председателя партии Сергея Малинковича, метеозависимые россияне должны иметь право не выходить на работу из-за ухудшения самочувствия, а также получать за эти дни больничные выплаты. Он отметил, что магнитные бури становятся все более «агрессивными» и «всеохватывающими», и единственным способом защитить здоровье является «полный покой».

Предполагается, что освобождать от работы будут граждан с диагностированными проблемами артериального давления, людей старшего возраста, а также тех, кто терял сознание или дееспособность во время магнитных бурь. Тем, кто не может предоставить медицинские документы, предлагается возможность временного перехода на дистанционный режим работы.

Однако идея вызвала неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Врачи напоминают, что влияние магнитных бурь на самочувствие людей до конца не изучено. Считается, что особенно уязвимы пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями, а также люди, перенесшие тяжелые вирусные инфекции.

Изображение: Chad AI

Свое мнение по поводу инициативы высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов: «Мы поддерживаем любые меры, направленные на сохранение здоровья работников, но к этому вопросу нужно подходить с холодной головой. Магнитные бури — это не миф, но и не повод устраивать "массовые выходные". Если человек действительно страдает гипертонией или другими заболеваниями, подтвержденными медицинскими документами, работодатель обязан создать для него щадящий режим: гибкий график, удалёнка, сокращенный день. Но важно, чтобы эта инициатива не превратилась в формальность и не стала инструментом для давления на работодателей или злоупотреблений со стороны работников. Мы в СОЦПРОФ всегда выступали за то, чтобы здоровье человека было приоритетом, но решения должны быть взвешенными, основанными на реальной медицине, а не на политических лозунгах».

Профсоюзы подчеркивают, что обсуждение инициативы может стать поводом для более широкой дискуссии — о необходимости адаптации трудового законодательства к изменениям климата, экологическим и природным факторам, которые действительно влияют на здоровье работников.

Сергей Вострецов также отметил, что СОЦПРОФ уже давно предлагает разработать систему «гибких условий труда» для граждан с хроническими заболеваниями — не только во время магнитных бурь, но и при резких погодных изменениях, вспышках вирусов и других рисках.

Таким образом, инициатива «Коммунистов России» поставила на повестку вопрос о том, как государство и работодатели могут реально защищать здоровье граждан, не снижая при этом эффективность экономики.