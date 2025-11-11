Общество

Интуиция против знаний: кто победит?!

В клубе «СтругановЪ» 16 ноября в 18:00 пройдёт игра «Я так вижу! / Атипичный квиз».

Это не обычный квиз — здесь нет правильных или неправильных ответов. Всё, что важно, — это интуиция, фантазия, чувство юмора и умение смотреть на мир по-своему!

Каждый участник сможет проявить свою уникальную точку зрения, обменяться эмоциями в отличной компании и провести весело вечер.

Квиз «Я ТАК ВИЖУ!» — это про эмоции, смех и отличное настроение!

Подробности в официальной группе клуба.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjc6GHrf