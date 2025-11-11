Псковcкая обл.
Общество

Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отмечает день рождения

12.11.2025 11:10|ПсковКомментариев: 0

Сегодня день рождения празднует генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова — видный деятель культуры с 45-летним стажем. Коллектив музея поздравил руководителя, отметив ее неоценимый вклад в развитие одного из ключевых культурных учреждений региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Свой профессиональный путь Светлана Мельникова начала экскурсоводом и за годы неустанного труда успела послужить генеральным директором трех федеральных музеев – Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Музея «Херсонес Таврический» и Псковского музея-заповедника.

Несмотря на то, что работа в псковском музее пока является непродолжительным этапом ее карьеры, под руководством Светланы Мельниковой он уже добился значительных успехов: завершены масштабные реставрационные проекты и созданы новые экспозиции – «Кабинет купца Поганкина», «Музей Псковского Археологического общества», «Живопись древнего Пскова», «Клады великих потрясений».

 

Кроме того, музей реализовал ряд уникальных выставочных проектов в других регионах России, знакомя россиян с самобытной Псковской землей. Знаковым событием стало возобновление ежегодной научно-практической конференции «Земля Псковская, древняя и современная». Благодаря активной деятельности музея под руководством Светланы Мельниковой учреждение ежегодно посещают более 800 000 человек.

Выдающиеся заслуги директора отмечены многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых ведомственный знак отличия «За достижения в культуре», нагрудный знак Министерства культуры РФ «За вклад в Российскую культуру», звание «Заслуженный работник культуры РФ» и многие другие. 

«Светлана Евгеньевна – истинный музейщик и хранитель. Ее живой ум, знание своего дела, неравнодушие к любой проблеме и лидерские качества – это та ось, на которой вращается успешная работа Псковского музея-заповедника. Искренне желаем Светлане Евгеньевне крепкого здоровья, счастья в большом и радости в мелочах, надежных людей рядом и новых проектов! Пусть и дальше в Вашем сердце живет настоящая любовь, без которой невозможно такое ответственное дело! Спасибо за ваш труд и заботу! С праздником!» – обратились к своему руководителю в музее.

Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
