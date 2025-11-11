Совет ТОС создали в Псковской области

Правительство Псковской области создало Совет территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Постановление разместили на сайте нормативных правовых актов Псковской области.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление правительства №394 от 10 ноября, которое утверждает положение о Совете. Это постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя аппарата правительства Псковской области.
Совет является постоянно действующим совещательным органом, который содействует развитию ТОС в Псковской области.
Цели создания Совета ТОС в Псковской области - повышение эффективности взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и гражданами, а также решение вопросов, связанных с развитием ТОС в регионе.
Совет ставит перед собой следующие задачи:
- выработка рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами, участвующими в осуществлении ТОС, по вопросам развития ТОС в Псковской области;
- содействие обмену информацией, установлению связей и развитию ТОС на территории Псковской области;
- повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления, в том числе через TOC, создание условий для развития проектов местных инициатив, поддержка гражданских инициатив.
Для решения своих задач Совет имеет право, в том числе:
- создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Совета в целях оперативного рассмотрения текущих вопросов и подготовки материалов к заседаниям Совета;
- запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти и местного самоуправления, организаций информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета;
- приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граждан, участвующих в осуществлении ТОС на территории Псковской области;
- подготавливать информационные, аналитические материалы о практике работы ТОС в Псковской области;
- выступать с инициативными обращениями в органы государственной власти и местного самоуправления о проведении мероприятий по поддержке деятельности ТОС на территории Псковской области и укреплению доверия населения к ним.