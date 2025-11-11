Общество

Совет ТОС создали в Псковской области

​​Правительство Псковской области создало Совет территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Постановление разместили на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил ​Ведерников подписал постановление правительства №394 от 10 ноября, которое утверждает положение о Совете. Это постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя аппарата правительства Псковской области.

​Совет является постоянно действующим совещательным органом, который содействует развитию ТОС в Псковской области.

Цели создания Совета ТОС в Псковской области - повышение эффективности взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и гражданами, а также решение вопросов, связанных с развитием ТОС в регионе.

Совет ставит перед собой следующие задачи:

выработка рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами, участвующими в осуществлении ТОС, по вопросам развития ТОС в Псковской области;

содействие обмену информацией, установлению связей и развитию ТОС на территории Псковской области;

повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления, в том числе через TOC, создание условий для развития проектов местных инициатив, поддержка гражданских инициатив.

Для решения своих задач Совет имеет право, в том числе: