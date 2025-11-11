Общество

В Пскове высадили аллею сирени в честь 160-летия института судебных приставов

В честь 160-летия со дня образования института судебных приставов России сотрудники УФССП России по Псковской области высадили памятную аллею сирени на территории между домом №17б на улице Звездной и №3 на улице Юности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили приставы.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

«Эта добрая акция стала символом преемственности поколений, верности служебному долгу и уважения к истории службы. Новая аллея будет напоминать о значимом юбилее и объединять всех, кто посвятил себя делу защиты прав граждан и исполнения законных решений суда», - отметили в УФССП.

«Заложенная аллея не только благоустроит городское пространство, но и на долгие годы останется зеленым символом верности служебному долгу и уважения к истории одной из ключевых государственных служб России», - заключили в ведомстве.