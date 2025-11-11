Общество

«Птичий дворик» просит оказать помощь в спасении раненого лебедя в Невеле

В Невеле обнаружили лебедя с проблемой с крылом, сообщили в группе подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

Птица бродит на участке у местной жительницы. Необходима помощь в отлове и транспортировке лебедя для лечения.

«Лебедь - символ верности и чистоты. Давайте не дадим ему погибнуть от равнодушия. Самое горькое, мы уже сталкивались с подобным, - обратились к жителям региона в посте, - если вы в Невеле или рядом или можете помочь с отловом/транспортом, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Лебедя нужно срочно доставить на лечение».

Связаться можно с Оксаной по телефону: +7 (921) 211-20-96 или написать в сообщения сообщества.

Ранее неравнодушных жителей области просили оказать помощь в спасении раненого журавля в палкинской деревне Грибули. Недавний пост о журавле так и не нашёл отклика у тех, кто был рядом.