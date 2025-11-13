Общество

Новое сезонное меню в «СтругановЪ»

В «СтругановЪ» бережно соединяются душа русской кухни и тёплое псковское гостеприимство. Теперь ресторан встречает гостей новым сезонным меню.

Здесь можно попробовать похлёбку из белых грибов, нежные сердечки по-Стругановски, легкие щучьи котлеты с творогом. А на десерт - мильфей с крем-чизом и ягодами или штрудель с грушей.

В прохладные вечера особенно уютно с чашкой глинтвейна, какао или таёжного чая с пряным ароматом.

Новое сезонное меню - это современный взгляд на традиции, где каждый вкус напоминает о доме, а каждая деталь создаёт ту самую атмосферу «СтругановЪ»: тёплую, искреннюю, с русской душой.

Адрес: Красноармейская наб., д. 16А.

Телефон: 8 (900) 990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeMiz6T