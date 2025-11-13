Общество

ТОС в печорской деревне Залесье восстанавливает мемориал погибшим воинам

Силами ТОС «Залесье» был разработан и заявлен на конкурс проект «Никто не забыт, ничто не забыто», который стал победителем. Жители провели работы по восстановлению мемориала, посвященного землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

«Жителей деревни Залесье объединила Вера Николаевна Сливинская. Вместе активисты приняли решение восстановить местный мемориал, чтобы сохранить для будущих поколений память о земляках-защитниках Родины», - рассказал глава.

На текущий момент военно-ритуальная компания «Ветеран» завершила работы по укладке брусчатки, реконструкции и установке гранитных плит, подготовке почвы под цветники, установке информационной таблички.