В Арбитражном суде Псковской области прошла учебная эвакуация

Плановая учебная эвакуация прошла в здании Арбитражного суда Псковской области сегодня, 14 ноября. Целью мероприятия стала отработка действий судей, сотрудников суда, а также судебных приставов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Эвакуация прошла организованно и в строгом соответствии с установленным планом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

«Все участники продемонстрировали хорошее знание правил эвакуации и слаженность действий. По итогам мероприятия замечаний выявлено не было», - отметили представители суда.

После завершения эвакуации начальник судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области для судей и сотрудников суда провел беседу-лекцию, посвященную соблюдению требований пожарной безопасности. Специалист подробно рассказал об алгоритме действий при возникновении пожара и ответил на вопросы слушателей.

В ходе беседы сотрудник МЧС подробно рассказал об основных причинах возникновения возгораний в жилых и нежилых помещениях, а также продемонстрировал фотоматериалы, содержащие изображения данных помещений, подвергшихся пожарам.