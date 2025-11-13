Псковcкая обл.
Общество

Суд обязал дедовичскую школу восстановить ограждение в Красных Горках

14.11.2025 13:56|ПсковКомментариев: 0

Дедовичский районный суд вынес решение в пользу прокуратуры, обязав местную школу восстановить разрушенное ограждение вокруг территории дошкольного отделения. Основанием для иска послужило нарушение требований безопасности, создающее угрозу для детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе проверки установлено, что по периметру территории филиала «Красногорская школа» «Дедовичской средней школы №1» (дошкольное отделение) в деревне Красные Горки частично отсутствует ограждение, в связи с чем имеется свободный доступ на территорию общеобразовательного учреждения, что не соответствует, в том числе, требованиям его антитеррористической защищенности. 

В судебном заседании прокурор поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, уточнив срок исполнения решения суда – до 1 сентября 2026 года. Представитель ответчика признал исковые требования.

Выслушав стороны, исследовав представленные письменные материалы дела, суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
