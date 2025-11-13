В России утвердили первый ГОСТ для площадок выгула собак

В России утвержден первый национальный стандарт, регулирующий обустройство площадок для выгула и дрессировки собак. О нововведении сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Впервые закреплены термины:
Стандарт также четко разграничил понятия «игровых» и «дрессировочных» площадок и установил к ним строгие требования:
При проектировании территорий предписано учитывать плотность населения, количество домашних животных, а также климатические и ландшафтные особенности.
Документ вступит в законную силу с 1 апреля 2026 года.