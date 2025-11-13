Общество

В России утвердили первый ГОСТ для площадок выгула собак

В России утвержден первый национальный стандарт, регулирующий обустройство площадок для выгула и дрессировки собак. О нововведении сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Впервые закреплены термины:

инфраструктура для владельцев собак;

игровая площадка для собак;

маршрут для прогулок с собаками;

позитивная навигация.

Стандарт также четко разграничил понятия «игровых» и «дрессировочных» площадок и установил к ним строгие требования:

Минимальная площадь: игровой зоны — 200 квадратных метров, дрессировочной — 1500 квадратных метров;

Ограждение: высотой не менее двух метров;

Оснащение: обязательное наличие зон для уборки отходов с контейнерами и дозаторами пакетов;

Покрытие: должно быть травмобезопасным (песчано-гравийная смесь, прорезиненные или комбинированные материалы);

Доступная среда: учтены потребности маломобильных граждан и людей с нарушениями зрения, включая контрастную навигацию и нескользкие дорожки.

При проектировании территорий предписано учитывать плотность населения, количество домашних животных, а также климатические и ландшафтные особенности.

Документ вступит в законную силу с 1 апреля 2026 года.