Общество

В каком возрасте можно выходить замуж, рассказали псковичам

14.11.2025 17:07|Псков

В каком возрасте можно выходить замуж и что может стать причиной развода, рассказала практикующий юрист и адвокат-общественник Анна Соколова в эфире «ПЛН FM» в программе «Семейные ценности». 

Согласно Семейному кодексу, люди могут вступать в брак с 18 лет. Закон допускает отступления в ограниченных случаях, например, в ситуации беременности, но многое остаётся невозможным. «Если тебе 13 лет, и ты захотела замуж, не получится. Мы всё равно никуда не денемся, не нарушим закон», - пояснила юрист.

Анна Соколова напомнила, что в России существует возраст согласия — 16 лет. В случае беременности несовершеннолетней девушки, ответственность может возникнуть только при наличии заявления в полицию.

Гостья студии вдобавок подчеркнула, что споры при разводе часто касаются имущественных прав и норм общения с детьми. Она отметила, что непредсказуемо, что станет камнем преткновения при разводе, так как всё зависит от психотипов супругов. «В моей практике причиной развода часто становятся дети, так как они выступают нередко как инструмент для манипуляций. Двое взрослых не смогли договориться, и начинаются манипулирование и переманивание ребёнка на одну из сторон», - рассказала гостья студии.

В эфире также проговорили, что при разводе суд проводит психологические экспертизы, чтобы оценить, с кем ребенку будет лучше. Люди часто пренебрегают консультациями специалистов. После неудачных попыток решить дела самостоятельно, они возвращаются за помощью. «Часто бывают случаи, когда человек, начитавшись информации в интернете, приходит на консультацию к юристу, а после встречи говорит: "Ну нет, я обойдусь без консультации, пойду так в суд". Затем начинает идти судебный процесс, человек возвращается и говорит: "Ну нет, пожалуй, мне нужна помощь специалиста"», - поделилась адвокат-общественник своим опытом.

Кроме того, с Анной Соколовой обсудили разные ситуации, встречающиеся при разводе. Например, если военнослужащий, получая выплаты и имея военную ипотеку, разводится с супругой после 20 лет совместной жизни, она теряет права на финансовые выплаты, даже если у них есть совместные дети. Юрист отметила, что общение с детьми и их воспитание остаются совместной обязанностью родителей на многие годы, но нынешняя супруга военнослужащего получит все законные права, которые полагаются ей по браку, а бывшая жена теряет все права по отношению к мужчине.

