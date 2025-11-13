Общество

Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады

Вклады россиян, сделанные до 1991 года, государство компенсирует в установленном порядке. Кому и в каком размере полагается выплата, рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин, пишет «Прайм».

«Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года», — пояснил он.

Согласно действующему постановлению правительства, выплаты полагаются: