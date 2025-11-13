Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
Доставка газа прекращается с 1 января
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
«Гельдт»
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Как звучат псковичи
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 15.11.2025 11:350 Град пошел в Пскове 15.11.2025 11:001 Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады 15.11.2025 10:000 Акне: как вернуть здоровье коже 15.11.2025 09:240 Всероссийский день призывника отмечают 15 ноября 14.11.2025 22:000 Врач дала советы по укреплению иммунитета перед зимой
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 10.11.2025 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 10.11.2025 11:063 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА 10.11.2025 23:190 Стало известно, как два автомобиля раскидало в ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады

15.11.2025 11:00|ПсковКомментариев: 1

Вклады россиян, сделанные до 1991 года, государство компенсирует в установленном порядке. Кому и в каком размере полагается выплата, рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин, пишет «Прайм».

«Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года», — пояснил он.

Согласно действующему постановлению правительства, выплаты полагаются:

  • В трехкратном размере остатка вкладов в банке на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992 года тем, кто был рожден до 1945 года включительно.
  • В двукратном размере – для лиц 1946-1991 года рождения.
  • По обоим видам вкладов установлены коэффициенты в соответствии с выплатами, уже полученными в прежние годы.
  • Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, имеют право на отдельную компенсацию в размере шести тысяч рублей, если остаток вклада составлял 400 рублей и более.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 232 человека
15.11.2025, 11:350 Град пошел в Пскове 15.11.2025, 11:200 Житель Себежского округа подозревается в фиктивной регистрации белоруса 15.11.2025, 11:001 Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады 15.11.2025, 10:381 Гололед образовался на дорогах Пскова и Псковской области 15 ноября
15.11.2025, 10:240 Серьезная авария произошла на путепроводе на Ленинградском шоссе 15.11.2025, 10:200 Цензурную рукопись «Письма Татьяны» впервые показали публике на выставке из «Михайловского» в Калининграде 15.11.2025, 10:000 Акне: как вернуть здоровье коже 15.11.2025, 09:420 ДТП произошло на путепроводе Северного обхода Пскова
15.11.2025, 09:240 Всероссийский день призывника отмечают 15 ноября 14.11.2025, 22:000 Врач дала советы по укреплению иммунитета перед зимой 14.11.2025, 21:400 В рамках проекта «Детская площадка» в псковском кремле прошло занятие для детей 14.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 15 ноября
14.11.2025, 21:000 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии. ВИДЕО 14.11.2025, 21:000 Ветераны УИС Псковской области встретились с начальником регионального УФСИН 14.11.2025, 20:400 В Великих Луках отремонтировали крышу многоквартирного дома 14.11.2025, 20:200 В псковской филармонии представят народные песни в джазовой аранжировке
14.11.2025, 20:000 Названы условия компенсаций взносов на капитальный ремонт в Псковской области 14.11.2025, 19:400 Псковская певица Анна Яковлева рассказала о записи первого альбома в десять лет 14.11.2025, 19:200 На временном складе хранения в Печорах выявили нарушения пожарной безопасности 14.11.2025, 19:000 РПС и РПЦ
14.11.2025, 19:000 Восходящая звезда народной песни Анна Яковлева рассказала о своем творческом пути 14.11.2025, 18:400 Млечный путь и дуга SAR встретились над храмом Михаила Архангела в деревне Вышегород 14.11.2025, 18:330 Псковичи участвуют в российско-белорусском форуме в Минске 14.11.2025, 18:200 Увеличилось число погибших на водоемах Псковской области
14.11.2025, 18:170 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии 14.11.2025, 18:000 В псковском колледже состоялся образовательный день, посвящённый проекту «КиберЕдинство» 14.11.2025, 17:520 Свыше 10 тонн швейцарского сыра не пропустили через границу в Псковской области 14.11.2025, 17:470 Спортсменка из Пскова участвует в сборах с национальной командой страны по гребле 
14.11.2025, 17:430 Житель Острова арестован за вымогательство в интересах преступного «общака» 14.11.2025, 17:420 «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака. ВИДЕО 14.11.2025, 17:410 Отделение «Всемирного русского народного собора» появилось в Псковской области 14.11.2025, 17:370 Житель Пскова осужден на два года колонии за кражу денег у пенсионерки
14.11.2025, 17:320 «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? ВИДЕО 14.11.2025, 17:300 Двух браконьеров осудили в Стругах Красных за вылов рыбы сетями 14.11.2025, 17:210 «Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года. ВИДЕО 14.11.2025, 17:210 Полицейские Псковского района провели правовую беседу с подростками
14.11.2025, 17:190 День правовой помощи детям пройдет в Псковской области 20 ноября 14.11.2025, 17:160 СОБЫТИЕ: Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» 14.11.2025, 17:130 В Псковской области впервые прошёл этап Межрегионального химического турнира 14.11.2025, 17:080 Приземляемся
14.11.2025, 17:070 В каком возрасте можно выходить замуж, рассказали псковичам 14.11.2025, 17:030 Авито Услуги: 67% россиян выбирают исполнителей по отзывам и рейтингам 14.11.2025, 16:560 Более 200 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от гриппа 14.11.2025, 16:520 Министерство спорта Псковской области и «Деловая Россия» стали сотрудничать
14.11.2025, 16:510 Дудя* заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии 14.11.2025, 16:430 Великолучанин избил водителя BMW и выплатил 40 тысяч за моральный ущерб 14.11.2025, 16:360 Председателем Гдовского районного суда назначен Олег Пономаренко 14.11.2025, 16:300 Сотрудники банка предотвратили кражу денег у жителя Гдовского округа
14.11.2025, 16:230 Псковский юрист рассказала об установлении отцовства в случаях незарегистрированного брака 14.11.2025, 16:120 Путешествие в мир пейзажа ждет юных псковичей в музее 30 ноября 14.11.2025, 16:090 Массовое ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Текстильной в Пскове 14.11.2025, 16:080 Основные причины несвязанной с зубами боли назвали псковские стоматологи
14.11.2025, 16:010 Политика Гозмана* заочно приговорили к 10 годам за оправдание терроризма 14.11.2025, 15:580 Психосоматика, или Внутренний эмоциональный конфликт как причина болезни 14.11.2025, 15:440 Врачи назвали псковичам симптомы опасной «мышиной лихорадки» 14.11.2025, 15:400 Псковские волонтеры оказывают помощь Курской области
14.11.2025, 15:380 Росгвардейцы провели профориентационную встречу с псковскими студентами 14.11.2025, 15:370 Александр Козловский: Работа партии «Единая Россия» сегодня многогранна 14.11.2025, 15:302 Сергей Вострецов: Пожилой человек на рынке труда — «золотой фонд» предприятий 14.11.2025, 15:220 Суд оставил под арестом подростка из Острова, обвиняемого в убийстве
14.11.2025, 15:180 Печорский суд признал незаконным частое перемещение малых партий вина через границу без декларирования  14.11.2025, 15:140 ПСБ принял участие в экологической акции в Пскове 14.11.2025, 15:120 Псковичи получают фейковые листовки о волне террористических актов 14.11.2025, 15:071 Акция «Корзина доброты» стартовала в Пскове и Великих Луках
14.11.2025, 14:560 Учащиеся побывали на экскурсиях на крупнейших центрах энергоснабжения Пскова 14.11.2025, 14:530 Два автомобиля «встретились» на улице Чудской в Пскове 14.11.2025, 14:500 В России утвердили первый ГОСТ для площадок выгула собак 14.11.2025, 14:440 Ford и Volvo столкнулись на перекрестке у псковского «Акваполиса»
14.11.2025, 14:420 Псковская библиотека отметит вековой юбилей через год после празднования 80-летия  14.11.2025, 14:340 Разницу между гражданским браком и сожительством разъяснили псковичам 14.11.2025, 14:260 Усадьбы Пушкинского заповедника «сыграют» роль поместья Ростовых в новом фильме Сергея Урсуляка 14.11.2025, 14:230 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии
14.11.2025, 14:200 Газопровод протяженностью 1,4 км ввели в эксплуатацию в Пыталово 14.11.2025, 14:040 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2025, 14:030 У партий «Единая Россия» и «Белая Русь» много общего — Наталья Федорова 14.11.2025, 13:561 Суд обязал дедовичскую школу восстановить ограждение в Красных Горках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru