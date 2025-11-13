Общество

В России наблюдается бум на регистрацию интеллектуальной собственности - юристы

Российский бизнес осознал, что обладание объектом интеллектуальной собственности потенциально может принести целое состояние, поэтому сейчас в стране наблюдается настоящий бум на регистрацию «практически всего», рассказала практикующий юрист Мария Куфилова.

«Первым и ключевым трендом является стремление к тотальному узакониванию. Поскольку обладание любым объектом интеллектуальной собственности потенциально может принести целое состояние, бизнес порою не совсем оправдано стремится регистрировать практически все: забавные крылатые фразы и устойчивые выражения», - отмечает эксперт.

Второй тренд - действия государства как реакция на желание бизнеса «запатентовать» все и вся. «Усложняются процедуры регистрации для некоторых объектов интеллектуальной собственности. Например, с 2025 года товарные знаки обязательно проходят экспертизу на оскорбление чувств верующих в случае использования в них религиозной символики», - напомнила Куфилова.

Но также есть и место либерализации регулирования, подчеркивает эксперт. Так, один из законопроектов предлагает убрать монопольные барьеры на ключевые технологии, позволяя российскому бизнесу использовать зарубежные разработки без риска нарушения прав.

Третий тренд - иностранные инвестиции в интеллектуальную собственность России. Хотя география иностранных партнеров поменялась, на место прежних пришли инвесторы из Индии, Китая, Белоруссии, отмечает эксперт.

Еще одна любопытная тенденция - индустрии игр и производства видеоконтента вплотную занялись защитой интеллектуальной собственности. Теперь каждый этап создания конечного произведения документально фиксируется и сопровождается выплатой вознаграждения исполнителю за отчуждение исключительных прав на выполненную им часть работы, которой может быть сценарий, иное текстовое наполнение, образ, а порой даже внешность персонажа, говорит Куфилова.

Кроме того, бизнес стал активно использовать долевую модель обладания исключительными правами на интеллектуальную собственность, соразмерно вложенным в перспективный проект инвестиционным средствам, по аналогии с правами на недвижимое имущество, пишет РИА Новости.

А еще Куфилова обратила внимание, что в последнее время в этой сфере все сильнее усиливается стремление к конфиденциальности. «Все чаще в документах используется запрет на любое упоминание проекта в личном портфолио исполнителя, даже в случае безупречного выполнения им условий договора», - резюмирует она.