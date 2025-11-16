Общество

Сельский клуб и детскую площадку обновили ТОС в новоржевской деревне Заречье

Территориально-общественное самоуправление «Зареченский» успешно реализовало два важных проекта, которые заметно улучшили инфраструктуру в новоржевской деревне Заречье, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова

Первый проект, получивший название «Новая жизнь сельского клуба. Продолжение», позволил основательно обновить Зареченский сельский клуб. В рамках этого проекта были проведены следующие работы: замена окон, установка новых межкомнатных дверей, монтаж противопожарной двери, ремонт крыльца и обустройство навеса над крыльцом.

Второй проект, «Здоровое детство, здоровое будущее», направлен на поддержку здорового образа жизни юных жителей деревни. На выделенной площадке установлено современное детское оборудование.

«Пусть его немного, но теперь у ребят есть возможность активно проводить время на свежем воздухе и укреплять здоровье», — добавила глава округа.

«Эти инициативы — яркий пример того, как сообща можно преобразить жизнь в сельской местности. Благодаря активной работе ТОС "Зареченский" в небольшой деревеньке появились значимые объекты, которые будут служить жителям долгие годы», — подчеркнула Любовь Трифонова.

Она также поблагодарила всех, кто участвовал в реализации проектов: «Спасибо всем, кто выполнял работы. Желаю всем не останавливаться на достигнутом и смело думать о новых планах!»