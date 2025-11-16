Псковcкая обл.
Общество

13 кг конфискованного золота в Псковской области обращены в собственность государства

17.11.2025 10:16|ПсковКомментариев: 0

На российско-эстонской границе сотрудники Псковской таможни и ФСБ России пресекли незаконный ввоз 21 слитка из золота высшей пробы в августе прошлого года. Гражданин Германии в пассажирской таможенной декларации указал транспортное средство («дом на колесах»), а также, пытаясь уклониться от уплаты таможенных платежей, заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В ходе осмотра машины с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенники заметили в одном из шкафчиков металлические прямоугольные брикеты, а при сканировании и досмотре багажа среди личных вещей были обнаружены слитки меньшего размера. Каждый из них промаркирован индивидуальным номером и надписью «Degussa FEINGOLD 999,9». Общий вес партии составил 13 килограмм. 

Постановлением суда по уголовному делу золотые слитки конфискованы и обращены в собственность государства.

Псковская таможня передала драгоценный металл судебным приставам для исполнения решения суда.

Источник: Псковская Лента Новостей
