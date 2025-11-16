Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
«Гельдт»
Завершается строительство «Надвратного дома»
ESG-активность на Некрасова
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
Доставка газа прекращается с 1 января
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Вакансии Россети
Канцеляризмы захватывают язык
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 16.11.2025 14:000 «Ставим в известность»: канцеляризмы захватывают язык 18.11.2025 11:090 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2. ВИДЕО 18.11.2025 11:020 Умер актёр сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков 18.11.2025 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 18.11.2025 10:480 Фотофакт: Псков проснулся под снежным покровом 18.11.2025 10:430 Названа возможная дата проведения прямой линии с Путиным
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

От фундамента до кровли: гид по лучшим строительным смесям для псковичей

18.11.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию четвертого выпуска программы «У Петровича». Проект радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и базы строительных материалов «Уграда» вышел в эфир 18 ноября.

 

Дорогие друзья, жители Пскова и всего региона! У нас в эфире прекрасная новость, которая касается каждого, у кого есть дом, квартира или даже просто мечта об уютном гнездышке. Вы только представьте: наш древний и мудрый Псков вступает в новую строительную эру!

Интерес к современным качественным смесям перерастает из моды в настоящую, крепкую тенденцию. И это неспроста. Ведь и строительные компании, и частные мастера, и просто те, кто делает ремонт своими руками, стали настоящими знатоками и ценителями надежности. Мы все поняли простую истину: для прочного дома нужен прочный фундамент, а для качественного ремонта — качественные материалы!

И наш город не только умнеет, но и становится экологичнее! Вам знакомо словечко ВИР-технология? А в Пскове оно уже на слуху! Это когда старое кровельное покрытие не везут на свалку, а прямо на месте, с помощью хитрых добавок и горелок, превращают в новое, монолитное и долговечное. Меньше мусора, чище город — вот как мы заботимся о нашей уникальной природе. Красота!

Но, как говорят мастера, даже семи пядей во лбу не хватит, чтобы сделать чудо из плохого материала. Самая золотая рука не даст гарантии, если плитка приклеена на непонятный клей, а стяжка сделана из сомнительной смеси. Рисковать сегодня — себе дороже. Поэтому весь Псков, от крупных застройщиков до соседа Василия, теперь подходит к выбору смесей с настоящей дотошностью, предпочитая проверенные бренды с сертификатами и гарантиями.

И вот тут начинается самое интересное — парад чемпионов! Кого же выбрать? Давайте знакомиться!

Немецкий концерн Knauf — это философия идеальной совместимости. Представьте себе конструктор, где все детали подходят друг к другу идеально. Вот так же здесь: штукатурки, шпаклевки, клеи и стяжки работают как единая, безупречно отлаженная система. Это выбор для тех, кто ценит предсказуемо блестящий результат, особенно на крупных объектах.

А для тех, кто любит универсальные решения, есть настоящая палочка-выручалочка — Ceresit. Этот бренд — мастер на все руки! Некоторые его смеси настолько многозадачны, что одним раствором можно и плитку приклеить, и стену выровнять, и гидроизоляцию устроить. Представьте, сколько места в вашей кладовке освободится!

Мечтаете о стенах, как в журнале? Тогда вам прямая дорога к бренду Vetonit. Он — истинный эксперт по безупречным поверхностям. Его шпаклевки и штукатурки создают такие ровные и гладкие стены, что хоть картины в музее вешай! И неважно, внутри дома или снаружи, в сухой гостиной или во влажной ванной — результат всегда безупречен.

Ну и куда же без нашего надежного российского друга — Plitonit! Он твердо стоит на своем месте, предлагая отличные смеси для выравнивания полов, кладки кирпича и даже для таких ответственных задач, как строительство печей и каминов. Для частного дома — просто находка!

Так что, друзья, этот рост интереса к качеству — не просто цифры в отчетах. Это наш с вами осознанный выбор в пользу долговечности, безопасности и уюта. Это инвестиция в будущее наших семей и нашего города! И сделать эту умную покупку проще простого. Все эти великолепные бренды и сотни других ждут вас на сайте

Выбирайте лучшее для своего дома, и пусть ваш ремонт приносит только радость! Стройтесь с умом и с удовольствием!

Реклама: ООО «Новый город». ИНН: 6027118272. Erid: 2SDnjdJzDSw

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 27 человек
18.11.2025, 11:200 Семейное кафе «СОЛЬ» готовится к главному событию года — своему дню рождения 18.11.2025, 11:190 IV Фестиваль анимации и литературы стартует в «Михайловском» в декабре 18.11.2025, 11:090 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2. ВИДЕО 18.11.2025, 11:020 Умер актёр сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков
18.11.2025, 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 18.11.2025, 10:480 Фотофакт: Псков проснулся под снежным покровом 18.11.2025, 10:430 Названа возможная дата проведения прямой линии с Путиным 18.11.2025, 10:300 От фундамента до кровли: гид по лучшим строительным смесям для псковичей
18.11.2025, 10:220 Завершен капитальный ремонт дома на улице Боровой в Пскове 18.11.2025, 10:160 «Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области 18.11.2025, 10:040 Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД 18.11.2025, 10:010 Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан. ВИДЕО
18.11.2025, 09:580 «Придумано и сделано в России»: гобелен «Лесная тайна» 18.11.2025, 09:500 15 человек эвакуировали при смертельном пожаре в Стругах Красных 18.11.2025, 09:410 Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году 18.11.2025, 09:190 От разбитых окон до крупных городских турниров: Как в Пскове Любительскую футбольную лигу создали
18.11.2025, 09:000 Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского 18.11.2025, 08:400 Ушел из жизни гдовский экс-депутат Дмитрий Ашихмин 18.11.2025, 08:201 Впервые в истории псковского хоккея у команды появился собственный маскот 18.11.2025, 08:000 Антибиотики не работают при гриппе - эксперт
18.11.2025, 07:400 На «Госуслугах» можно будет измерить скорость интернета 18.11.2025, 07:000 День рождения Деда Мороза празднуют в России 18 ноября 17.11.2025, 23:280 Молодой водитель устроила тройное ДТП на улице Поземского в Пскове 17.11.2025, 22:580 Уточнена информация о смертельном ДТП на Ленинградском шоссе: один погиб и трое ранены
17.11.2025, 22:000 Как продукты могут способствовать поднятию настроения, рассказал нутрициолог 17.11.2025, 21:400 Массовое катание в честь Всемирного дня студентов состоялось в Пскове 17.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 15 ноября 17.11.2025, 21:000 Первый снег выпал в «Михайловском». ФОТО
17.11.2025, 20:420 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 17.11.2025, 20:400 Спектакль «Шахтерская дочь» покажут в колледже искусств в Пскове 17.11.2025, 20:300 Т1 Облако: Кибербезопасность становится частью корпоративной стратегии 17.11.2025, 20:200 Федерация по джампинг-фитнесу Псковской области привезла гран-при с московского кубка
17.11.2025, 20:100 Глава ИТ-холдинга Т1: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ 17.11.2025, 20:040 ДТП произошло на перекрестке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове 17.11.2025, 20:011 В Пскове прозвучали мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 17.11.2025, 20:000 Монахиня Иустиния скончалась в Псково-Печерском монастыре
17.11.2025, 19:400 Благоустройство подъезда к Москвинской школе произвели в Псковском районе 17.11.2025, 19:360 Тренер сборной России по футболу Карпин покинул московское «Динамо» 17.11.2025, 19:200 Нарушившего меру пресечения островича взяли под стражу 17.11.2025, 19:000 Участок улицы Лагерная в Пскове перекроют для движение
17.11.2025, 18:400 Продавца наркотиков из Петербурга арестовали в Пскове 17.11.2025, 18:200 Рейтингомер: отставка министра, «опальный олигарх» и ротация в партии власти. ВИДЕО 17.11.2025, 18:120 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2 17.11.2025, 18:100 Серию занятий соцпроекта «Свой ритм» провели профсоюзы в Великих Луках
17.11.2025, 18:050 «Постскриптум»: Списание областных долгов, симулякры вместо политики и темнота в городе. ВИДЕО 17.11.2025, 18:040 Псковичи могут обратиться на «горячую линию» по защите прав потребителей транспортных услуг 17.11.2025, 17:560 «Беседка»: Заслуженный мастер спорта СССР Людмила Аржанникова о прошлом и будущем стрельбы из лука. ВИДЕО 17.11.2025, 17:520 Более 3 тысяч гостей уже посетили выставку «Придумано и сделано в России» в Изборске
17.11.2025, 17:501 Рейтингомер: отставка министра, «опальный олигарх» и ротация в партии власти 17.11.2025, 17:410 Пять ТОСов модернизируют уличное освещение в Печорском округе 17.11.2025, 17:380 Людмила Аржанникова рассказала о реабилитации ветеранов СВО с помощью стрельбы из лука 17.11.2025, 17:320 Большинство респондентов ПЛН поддержали запрет вейпов
17.11.2025, 17:260 Участники псковского Сретенского бала посетили дворцы Павловска и Царского Села 17.11.2025, 17:150 Соревнования «Надежды России» по стрельбе из лука начнутся 21 ноября в Великих Луках 17.11.2025, 17:090 «Дневной дозор»: Нужно ли общественное обсуждение бюджета или пора отменить этот симулякр? 17.11.2025, 16:520 Рекордсменка мира в стрельбе из лука рассказала о постыдной «семёрке» на чемпионате Европы
17.11.2025, 16:415 В школах Псковской области не хватает почти 140 педагогов 17.11.2025, 16:340 Сотрудники Пушкинского заповедника посетили музей-заповедник «Изборск» 17.11.2025, 16:310 В Великих Луках водитель Ford Focus сбил подростка на пешеходном переходе 17.11.2025, 16:040 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
17.11.2025, 15:510 Аптеку в плюсском селе Ляды могут открыть в здании «Пятёрочки» 17.11.2025, 15:480 Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря будет закрыт 18 ноября 17.11.2025, 15:330 Экономиста Сергея Гуриева* внесли в перечень террористов и экстремистов 17.11.2025, 15:300 Сбер представил всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя» в кинопрокате
17.11.2025, 15:290 В Стругокрасненском округе при пожаре погибла пенсионерка 17.11.2025, 15:190 За неделю псковские росгвардейцы изъяли более 20 боеприпасов 17.11.2025, 15:180 Жюри псковского конкурса красоты возглавит директор «Миссис Россия» Алла Маркина 17.11.2025, 15:030 Президент РФ утвердил 9 апреля Днем штурма и взятия Кенигсберга
17.11.2025, 15:010 Кому и для чего нужна пластика уздечки языка, рассказали псковичам 17.11.2025, 14:540 «ГорДозор»: Псковские дворы. ВИДЕО 17.11.2025, 14:500 Снег и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 18 ноября 17.11.2025, 14:462 В Пскове состоялась церемония открытия V патриотического форума «Мы помним». ФОТО
17.11.2025, 14:330 Прием заявок на конкурс изобретателей завершился в Псковской области 17.11.2025, 14:270 Людмила Аржанникова назвала преимущество стрельбы из лука как олимпийского вида спорта 17.11.2025, 14:200 Две недели осталось у псковичей для уплаты имущественных налогов за 2024 год 17.11.2025, 14:130 Директор Великолукского механического завода Петр Парамонов станет гостем программы «Люди труда»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru