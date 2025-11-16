Общество

От фундамента до кровли: гид по лучшим строительным смесям для псковичей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию четвертого выпуска программы «У Петровича». Проект радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и базы строительных материалов «Уграда» вышел в эфир 18 ноября.

Дорогие друзья, жители Пскова и всего региона! У нас в эфире прекрасная новость, которая касается каждого, у кого есть дом, квартира или даже просто мечта об уютном гнездышке. Вы только представьте: наш древний и мудрый Псков вступает в новую строительную эру!

Интерес к современным качественным смесям перерастает из моды в настоящую, крепкую тенденцию. И это неспроста. Ведь и строительные компании, и частные мастера, и просто те, кто делает ремонт своими руками, стали настоящими знатоками и ценителями надежности. Мы все поняли простую истину: для прочного дома нужен прочный фундамент, а для качественного ремонта — качественные материалы!

И наш город не только умнеет, но и становится экологичнее! Вам знакомо словечко ВИР-технология? А в Пскове оно уже на слуху! Это когда старое кровельное покрытие не везут на свалку, а прямо на месте, с помощью хитрых добавок и горелок, превращают в новое, монолитное и долговечное. Меньше мусора, чище город — вот как мы заботимся о нашей уникальной природе. Красота!

Но, как говорят мастера, даже семи пядей во лбу не хватит, чтобы сделать чудо из плохого материала. Самая золотая рука не даст гарантии, если плитка приклеена на непонятный клей, а стяжка сделана из сомнительной смеси. Рисковать сегодня — себе дороже. Поэтому весь Псков, от крупных застройщиков до соседа Василия, теперь подходит к выбору смесей с настоящей дотошностью, предпочитая проверенные бренды с сертификатами и гарантиями.

И вот тут начинается самое интересное — парад чемпионов! Кого же выбрать? Давайте знакомиться!

Немецкий концерн Knauf — это философия идеальной совместимости. Представьте себе конструктор, где все детали подходят друг к другу идеально. Вот так же здесь: штукатурки, шпаклевки, клеи и стяжки работают как единая, безупречно отлаженная система. Это выбор для тех, кто ценит предсказуемо блестящий результат, особенно на крупных объектах.

А для тех, кто любит универсальные решения, есть настоящая палочка-выручалочка — Ceresit. Этот бренд — мастер на все руки! Некоторые его смеси настолько многозадачны, что одним раствором можно и плитку приклеить, и стену выровнять, и гидроизоляцию устроить. Представьте, сколько места в вашей кладовке освободится!

Мечтаете о стенах, как в журнале? Тогда вам прямая дорога к бренду Vetonit. Он — истинный эксперт по безупречным поверхностям. Его шпаклевки и штукатурки создают такие ровные и гладкие стены, что хоть картины в музее вешай! И неважно, внутри дома или снаружи, в сухой гостиной или во влажной ванной — результат всегда безупречен.

Ну и куда же без нашего надежного российского друга — Plitonit! Он твердо стоит на своем месте, предлагая отличные смеси для выравнивания полов, кладки кирпича и даже для таких ответственных задач, как строительство печей и каминов. Для частного дома — просто находка!

Так что, друзья, этот рост интереса к качеству — не просто цифры в отчетах. Это наш с вами осознанный выбор в пользу долговечности, безопасности и уюта. Это инвестиция в будущее наших семей и нашего города! И сделать эту умную покупку проще простого. Все эти великолепные бренды и сотни других ждут вас на сайте.

Выбирайте лучшее для своего дома, и пусть ваш ремонт приносит только радость! Стройтесь с умом и с удовольствием!

Реклама: ООО «Новый город». ИНН: 6027118272. Erid: 2SDnjdJzDSw