Т1: Задача ИТ-компаний — дополнить вузовскую подготовку реально нужными в работе компетенциями

Тесная работа бизнеса и университетов становится базовым условием подготовки ИТ-кадров нового поколения. Она позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и держать контакт «на кончиках пальцев». О том, как выстраивать такую работу, рассказала директор по управлению персоналом Т1 Иннотех Вероника Еликова.

Сегодня на одну ИТ-вакансию в среднем приходится 18,6 резюме junior-специалистов. У кадров более высокого грейда конкуренция заметно меньше: у «мидлов» — 14,7, тогда как у «синьоров» — всего 3. Несмотря на то, что университетское образование — это фундамент, без которого любому ИТ-специалисту невозможно двигаться дальше, серьезной проблемой остается отсутствие практических навыков.

Поэтому, считает Вероника Еликова, сотрудничество компаний и вузов должно строиться так, чтобы усиливать практическую составляющую обучения, а не заменять ее фундаментальную основу.

«При взаимодействии с вузами Т1 активно привлекает собственных преподавателей и экспертов, которые помогают совершенствовать учебные планы. Холдинг также проводит мастер-классы, вебинары, хакатоны, лекции — все, что добавляет университетским образовательным программам реальной практической ценности. Кроме того, мы внедряем в процесс обучения свои ИТ-решения. Например, платформу разработки "Сфера”, которая позволяет студентам работать с реальными инструментами», — подчеркнула Вероника Еликова.

Эксперт также отметила, что участие ИТ-компаний в формировании будущего кадрового резерва не должно ограничиваться исключительно работой с вузами. Среди эффективных инструментов, которые дополняют университетскую базу и помогают студентам быстрее войти в профессию, Вероника Еликова также выделила стажировки и различные образовательные проекты.