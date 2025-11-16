Т1: Задача ИТ-компаний — дополнить вузовскую подготовку реально нужными в работе компетенциями

Тесная работа бизнеса и университетов становится базовым условием подготовки ИТ-кадров нового поколения. Она позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и держать контакт «на кончиках пальцев». О том, как выстраивать такую работу, рассказала директор по управлению персоналом Т1 Иннотех Вероника Еликова.
Сегодня на одну ИТ-вакансию в среднем приходится 18,6 резюме junior-специалистов. У кадров более высокого грейда конкуренция заметно меньше: у «мидлов» — 14,7, тогда как у «синьоров» — всего 3. Несмотря на то, что университетское образование — это фундамент, без которого любому ИТ-специалисту невозможно двигаться дальше, серьезной проблемой остается отсутствие практических навыков.
Поэтому, считает Вероника Еликова, сотрудничество компаний и вузов должно строиться так, чтобы усиливать практическую составляющую обучения, а не заменять ее фундаментальную основу.
Эксперт также отметила, что участие ИТ-компаний в формировании будущего кадрового резерва не должно ограничиваться исключительно работой с вузами. Среди эффективных инструментов, которые дополняют университетскую базу и помогают студентам быстрее войти в профессию, Вероника Еликова также выделила стажировки и различные образовательные проекты.