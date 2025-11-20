Общество

Три несложных шага для преодоления «зубного страха» назвали псковичам

Дентофобия, или «зубной страх», является распространенным явлением, затрагивающим значительную часть населения. По данным исследований, от 5% до 15% людей страдают от дентофобии в той или иной степени. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Как преодолеть «зубной страх»?

Преодоление «зубного страха» (или дентофобии) требует комплексного подхода и заключается в сочетании практических шагов и работы над собственным отношением к проблеме.

Три несложных шага для преодоления «зубного страха»: