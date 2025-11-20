Три несложных шага для преодоления «зубного страха» назвали псковичам

Дентофобия, или «зубной страх», является распространенным явлением, затрагивающим значительную часть населения. По данным исследований, от 5% до 15% людей страдают от дентофобии в той или иной степени. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.
Как преодолеть «зубной страх»?
Преодоление «зубного страха» (или дентофобии) требует комплексного подхода и заключается в сочетании практических шагов и работы над собственным отношением к проблеме.
Три несложных шага для преодоления «зубного страха»:
- Выбор комфортного стоматолога. «Важный шаг – найти стоматолога, которому вы доверяете и который способен успокоить ваши тревоги. Важно пообщаться с несколькими врачами, выбрать того, кто вызывает доверие и способен понять ваши ощущения», - советуют специалисты.
- Открытый диалог с врачом. «Не стесняйтесь рассказать стоматологу о своем страхе или конкретных вещах, которые вызывают у вас тревогу. Врач должен понять ваши ощущения и помочь вам чувствовать себя комфортно во время лечения», - рекомендуют стоматологи.
- Использование методов релаксации. Дыхательные упражнения, медитация, слушание спокойной музыки – все это помогает успокоиться и снять тревожность.