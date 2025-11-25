Общество

Тонкости шинирования зубов раскрыли псковские стоматологи

Представьте, что ваши зубы – это маленькие, но очень важные строительные блоки вашей улыбки. Иногда, по разным причинам, эти блоки могут стать немного шаткими. И тогда им нужна особая «поддержка» – так называемое шинирование зубов. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Что такое шинирование зубов?

Если говорить простыми словами, шинирование – это процедура, при которой подвижные зубы «связываются» между собой с помощью специальной конструкции. Эта конструкция помогает распределить нагрузку при жевании на несколько зубов сразу, а не на один, который стал слабым. Чаще всего шинирование применяется в следующих случаях:

При подвижности зубов (пародонтит): это, пожалуй, самая распространенная причина. Когда десна воспаляется и разрушается костная ткань вокруг зубов, они становятся подвижными. Шинирование помогает удержать их на месте, предотвращая дальнейшее расшатывание и даже потерю зубов.

После травм: если зуб получил удар и стал подвижным, шинирование может помочь ему зафиксироваться и срастись с костью.

После ортодонтического лечения: иногда после снятия брекетов зубы могут немного «разъезжаться». Шинирование помогает им оставаться в правильном положении.

При бруксизме (скрежетании зубами): сильное скрежетание может привести к истиранию эмали и подвижности зубов. Шина может помочь защитить зубы и снизить нагрузку.

Как это выглядит?

Шина – это не что-то громоздкое и заметное. Чаще всего это тонкая полоска из специального материала (например, стекловолокна или полимерной нити), которая крепится с внутренней стороны зубов. Она практически незаметна для окружающих и не мешает при разговоре или еде.

Процесс шинирования: что нужно знать?

Диагностика: врач-стоматолог сначала проведет осмотр, сделает рентгеновские снимки, чтобы оценить состояние зубов и костной ткани.

Подготовка: зубы очищаются, при необходимости проводится лечение дёсен.

Установка шины: врач делает небольшую бороздку на внутренней стороне зубов, куда укладывается шина. Затем она фиксируется с помощью специального композитного материала.

Коррекция: после установки врач проверяет, чтобы шина не мешала при смыкании зубов.

Процедуру шинирования проводит врач стоматолог-пародонтолог или врач стоматолог-терапевт.