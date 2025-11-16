Общество

Умер актёр сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков

Известный по роли в сериале «Лихие» актер Вячеслав Поляков ушел из жизни в возрасте 45 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Кадр: фильм «Хороший день»

Сообщается, что артист умер в среду, 12 ноября. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Вячеслав Поляков снялся в десятках проектов, включая сериалы «Диверсант», «Скиф», «Лихие», «Ищейка» и другие. Помимо актерской деятельности, он занимался преподаванием сценического движения. Как отмечает Shot, в последнее время актер собирал гуманитарную помощь для российских бойцов специальной военной операции.