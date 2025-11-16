Общество

Семейное кафе «СОЛЬ» готовится к главному событию года — своему дню рождения

Семейное кафе «СОЛЬ» готовится отпраздновать самое важное событие года — свой день рождения. Уже два года это уютное пространство остаётся одним из самых популярных мест для семейных встреч, тёплых праздников и особенных моментов.

Открытое всего два года назад в ЖК «Спортивный квартал», кафе «СОЛЬ» быстро стало точкой притяжения для жителей города. Гостей здесь встречают домашней атмосферой, продуманным меню и знаменитыми завтраками, которые уже успели стать традицией для многих семей.

Но «СОЛЬ» — это не только про еду. За это время в кафе происходили яркие и трогательные события: здесь устраивают романтические предложения руки и сердца, объявляют пол малыша, праздновали первые дни рождения детей и важные семейные даты. Формат заведения давно вышел за рамки обычного кафе — это своего рода комьюнити, объединённое теплом, уютом и вниманием к деталям.

В честь предстоящего дня рождения команда «СОЛЬ» подготовила для гостей праздничный вечер. Праздник станет не только подведением итогов насыщенных двух лет, но и началом нового этапа. В «СОЛЬ» уверены: впереди — ещё больше ярких встреч, событий и душевных историй, которые будут происходить в стенах семейного кафе.

Семейное кафе «СОЛЬ»: улица Балтийская, дом 7.

Телефон: 8 (900) 999-39-39.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjbuRZ6f