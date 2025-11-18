Псковcкая обл.
Общество

Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования

18.11.2025 16:05|ПсковКомментариев: 0

Питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками в поездке и возможность пользоваться розеткой в поезде дальнего следования всегда представляются пассажирам бесплатно, сообщил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

«Независимо от класса обслуживания в поездах нашей компании пассажирам всегда бесплатно предоставляется питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками на время поездки, есть возможность зарядить мобильные устройства с помощью розеток в вагоне», - сообщил Пястолов в преддверии выставки и форума «Транспорт России».

Он добавил, что с собой бесплатно можно провезти ручную кладь весом не более 36 килограмм (в СВ – не более 50 килограмм), а также сноуборды, лыжи и палки к ним, весла, хоккейные клюшки, туристские палатки и другой спортивный и туристский инвентарь, музыкальные инструменты, детские коляски (если пассажир путешествует с ребенком), инвалидные коляски и другие средства реабилитации, пишет РИА Новости.

«Федеральная пассажирская компания» осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. 

Источник: Псковская Лента Новостей
