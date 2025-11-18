Общество

Первый снег в Изборске: древняя крепость встречает зиму под белым покровом

В музее-заповеднике «Изборск», колыбели российской государственности, выпал первый снег. Белый покров мягко лег на легендарные камни Труворова городища, башни древней Изборской крепости и купола Никольского собора, превратив территорию заповедника в живую картину русской истории.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск» / «ВКонтакте»

Именно здесь, на этой земле, зарождалась российская государственность. Значение Изборска как места силы и паломничества к национальным святыням трудно переоценить. А первый снег, словно связующая нить, объединил века в единое целое, подчеркнув величие и суровую красоту этого места.

Под снежным покрывалом теперь находятся мощные символические ценности, известные далеко за пределами России: древнее Труворово городище с его валами, молчаливый Труворов крест, неприступные стены Изборской крепости и величественный Никольский собор. Белоснежный наряд обрел и недавно созданный Холм славы России, ставший новым местом памяти и поклонения.

Изборск, всегда славившийся своим гостеприимством и отвечавший любовью на любовь туристов и паломников, и в зимнем убранстве готов делиться своей силой и спокойствием. Посетители, приехавшие в этот день, стали свидетелями поистине магического преображения, когда тысячелетняя история говорит с нами через тихую, величавую красоту русской зимы.