Международный мужской день празднуют 19 ноября

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (англ. International Men's Day, IMD), с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.

Изображение: freepik

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день его отмечают в более чем 60 странах мира.

Идея проведения подобного праздника звучала еще в 1960-х годах, когда появились предложения отмечать Международный мужской день 23 февраля — по аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта. Однако долгие 30 лет дальше предложений дело не шло. Лишь в начале 1990-х годов по инициативе профессора Томаса Оастера, руководившего центром мужских исследований при университете города Миссури-Канзас, в США прошли незначительные мероприятия в феврале.

Инициатором даты сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания, пишет calend.ru.

Цель дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие, на улучшение гендерных отношений между мужчинами и женщинами.

Кстати, согласно данным ряда исследований, у сильной половины человечества немало проблем в плане здоровья. Известно, что мужчины в среднем умирают на четыре-пять лет раньше, чем женщины; они почти в два раза чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще от сердечных заболеваний, чем женщины. Также среди мужчин уровень самоубийств в три раза выше, чем у женщин; один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия.

По мнению учредителей Дня, эта дата побуждает мужчин приучать мальчиков к ценностям, характеру и обязанностям быть мужчиной. Махатма Ганди сказал: «Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире». Только когда все общество — и мужчины, и женщины — подает пример, только тогда можно создать справедливое и безопасное общество, которое даст каждому возможность развиваться и процветать.

В этот день по всему миру проходят различные семинары, мероприятия в школах, программы на радио и телевидении, мирные демонстрации и шествия, круглые столы, а также показы арт-объектов, посвященные роли мужчин в обществе. Порядок празднования этого дня не является обязательным, как и его тематика. Несмотря на то, что ежегодно всем странам предлагается какая-либо одна основная тема празднования (например, «Мужское здоровье», «Излечение и прощение», «Совместная работа мужчин и мальчиков», «Позитивная роль мужчин», «Остановите мужское самоубийство», «Улучшение отношений между мужчинами и женщинами» и другие), каждое государство и каждый город вправе выбрать более актуальную для себя тему.

Кстати, не стоит путать этот праздник с Всемирным днем мужчин, который появился по инициативе первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и отмечается в первую субботу ноября.