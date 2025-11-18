Общество

День женского предпринимательства отмечают 19 ноября

Ежегодно 19 ноября отмечается День женского предпринимательства. Впервые он прошёл в 2014 году в Нью-Йорке (США), а затем был поддержан ООН и в последующие годы получил известность и в других странах мира.

Главная цель праздника – привлечение внимания к положению женщин в бизнесе, поддержка и расширение прав женщин-предпринимательниц и популяризация женского предпринимательства.

Согласно интернет-источникам, этот День был основан американской писательницей и бизнесвумен Венди Даймонд, которая долгое время работала волонтером в Латинской Америке и участвовала в различных благотворительных проектах, связанных с помощью женщинам с низким уровнем дохода. После возвращения в США она решила создать движение подобной направленности. Так родилась идея празднования Дня женского предпринимательства, который становится всё популярнее ввиду своей актуальности – с каждым годом в мире появляется все больше женщин, которые хотят создать своё дело, реализовать себя в предпринимательской деятельности.

В настоящее время женщины уже «подвинули» мужчин в разных бизнес-сферах, занимая ответственные посты в крупных компаниях и корпорациях. Они обладают интуицией, хитростью, нестандартным мышлением, волевыми и другими качествами, которые позволяют им реализовать себя и успешно развивать бизнес.

Но, в то же время, немало женщин вынуждены жертвовать своей карьерой и возможностью заниматься бизнесом ради создания и сохранения семьи. В ряде государств законодательно ограничено право женщин работать, а где-то этому мешают устойчивые стереотипы, нехватка ресурсов или знаний. Поэтому организаторы сегодняшнего Дня еще раз поднимают вопрос о равных правах и возможностях для мужчин и женщин в сфере профессиональной самореализации, пишет calend.ru.

Кстати, согласно статистике, положительная динамика по вовлечённости женщин в бизнес все же присутствует в мире. Причем не только в странах Запада и Европы, но и в некоторых азиатских странах. Эти выводы сделаны экспертами на основании «Индекса женской предпринимательской активности» (Women Business Index, WBI), и как утверждают аналитики – прогноз весьма благоприятный. К тому же в помощь начинающим предпринимательницам создаются специальные адресные программы по обучению, поддержке и развитию своего дела.

Сам же праздник уже обрастает традициями. В первый год проведения (2014) он получил освещение в таких изданиях как Fortune и Forbes. Тогда же была организована церемония вручения наград известным женщинам, которые прославились благодаря своей филантропической работе. Сегодня в рамках Дня проходят всевозможные мероприятия, где успешные бизнес-женщины делятся историей успеха, проходят встречи, саммиты, конференции и семинары, посвященные теме поддержки женского предпринимательства.

В России одной из традиций праздника является публикация доклада о развитии женского предпринимательства в стране. Исследование проводится по инициативе Комитета «Опора России» при поддержке коммерческих и властных структур РФ, а в рамках его рассматривается отношение общества к женщинам-предпринимателям, их профессиональные и деловые качества, а также оцениваются условия ведения бизнеса: доступность инфраструктуры, финансов, бизнес-образования. С момента старта исследования, в 2015 году, тенденция к участию российских женщин в бизнесе – весьма положительная. Так, по данным Федеральной налоговой службы РФ на 2023 год, женщины составляют 40% владельцев малого и среднего бизнеса в стране, но Россия находится лишь на 29-м месте из 58 в списке самых благоприятных стран для женщин в бизнесе.

Поэтому сегодняшний праздник – ещё один повод подчеркнуть роль и вклад женщин в бизнес-среду, а поддержка женского предпринимательства – важный фактор успешного развития экономики и повышения эффективности бизнеса любого государства.