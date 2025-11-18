Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Культурный код» крылатые выражения
где подают лучший завтрак
Работа в «Россети Северо-Запад»
ESG-активность на Некрасова
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Как устроить свидание мечты?
Город Рождества
вопросы о муниципальной реформе
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 18.11.2025 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 19.11.2025 18:220 Псковичке пришлось несколько раз судиться для получения досрочной пенсии   19.11.2025 18:200 Юнион и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему 19.11.2025 18:120 Игорь Дитрих: Жалоб на скорую стало меньше после введения системы «машин подхвата» 19.11.2025 18:040 Псковские стоматологи назвали способ снизить развитие кариеса на 86% 19.11.2025 17:590 Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* внесли в список террористов и экстремистов
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Трое псковичей примут участие в федеральном этапе национальной премии «Человек труда»

19.11.2025 17:23|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония подведения итогов национальной премии «Человек труда» состоится в Москве 21 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», Псковскую область на федеральном финале премии «Человек труда» представят три лауреата регионального этапа, которые будут бороться за звание лучших в своих категориях в общероссийском масштабе. 

Финалистами регионального этапа премии «Человек труда» в Псковской области стали: советник генерального директора ПАО «АВАР» Валентина Рыкова (в номинации «Лучший наставник»), династия Афанасьевых с ЗАО «ЗЭТО» в номинации «Семейные трудовые династии»), руководитель специального конструкторского бюро опытного завода «Микрон» Александр Пятаев (в номинации «Технологический лидер»).

«Для меня эта премия особенно ценна тем, что она впервые объединяет людей разных профессий под одной идеей – показать всей стране настоящих героев труда. Это возможность вернуть престиж рабочим профессиям, поддержать наставников и трудовые династии, вдохновить молодёжь примерами из реальной жизни. Я уверен, что премия «Человек труда» станет новой традицией, которая будет укреплять уважение к труду и создавать основу для развития страны», – подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Выбирай своё», депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

На региональный этап премии в рамках реализации президентского национального проекта «Кадры» для признания заслуг рабочих, наставников, инженеров и молодых специалистов поступило 20 заявок. Из них конкурсная комиссия, в которую вошли представители правительства Псковской области, регионального отделения «Союза машиностроителей России», выбрала трех финалистов.

На предстоящей церемонии в Москве победители регионального этапа будут награждены дипломами, ценными призами и памятными знаками отличия. В рамках торжественной церемонии подведения итогов национальной премии будут также отмечены лауреаты (победители) федерального этапа.

Напомним, национальная премия «Человек труда» учреждена «Единой Россией» в рамках реализации партпроекта «Выбирай свое» и раздела «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы партии. Ее цель – повысить престиж рабочих профессий и отметить достижения тружеников различных отраслей социально-экономической деятельности. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 80 человек
19.11.2025, 18:250 Сергей Вострецов: Самозанятые работники нуждаются в защите и социальных гарантиях 19.11.2025, 18:240 В псковском музее представлены работы китайского художника Чэн Сыби 19.11.2025, 18:220 Псковичке пришлось несколько раз судиться для получения досрочной пенсии   19.11.2025, 18:200 Музей спорта Псковского края становится финалистом всероссийского конкурса третий год подряд
19.11.2025, 18:200 Юнион и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему 19.11.2025, 18:180 Финалистки конкурса «Мисс и Миссис Псков-2025» продемонстрировали свои таланты. ФОТО 19.11.2025, 18:150 Псковичей пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса 19.11.2025, 18:120 Игорь Дитрих: Жалоб на скорую стало меньше после введения системы «машин подхвата»
19.11.2025, 18:040 Псковские стоматологи назвали способ снизить развитие кариеса на 86% 19.11.2025, 18:000 «Беседка»: «Рождество начинается здесь». ВИДЕО 19.11.2025, 17:590 Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* внесли в список террористов и экстремистов 19.11.2025, 17:580 В псковском ресторане выступят эксперты шоу «Ну-ка, все вместе!»
19.11.2025, 17:550 Пять педагогов из Локнянского округа стали победителями конкурса «Я – наставник» 19.11.2025, 17:530 Почти все муниципалитеты Псковской области освободят от проведения экспертизы правовых актов 19.11.2025, 17:470 Михаила Ходорковского* внесли в список террористов и экстремистов 19.11.2025, 17:460 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о первом российском человекоподобном роботе с ИИ
19.11.2025, 17:450 В Невеле арестовали обвиняемого в нападении на полицию гражданина Шри-Ланки 19.11.2025, 17:410 Долги Псковской области в размере более 700 млн рублей еще не списаны 19.11.2025, 17:340 Каким станет Псков в преддверии Рождества, рассказала Кристина Кобызь 19.11.2025, 17:280 Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник
19.11.2025, 17:260 Новые областные награды и миллионные гранты для ТОС одобрил законодательный комитет Собрания 19.11.2025, 17:230 Выезд в округ Юрия Бурлина: что улучшат в центре Пскова? 19.11.2025, 17:230 Трое псковичей примут участие в федеральном этапе национальной премии «Человек труда» 19.11.2025, 17:190 Два автомобиля столкнулись при заезде в автосервис в Пскове
19.11.2025, 17:180 Игорь Дитрих: Муниципальная реформа открыла малым территориям доступ к крупным программам 19.11.2025, 17:130 Порядок предоставления сведений о доходах главами и депутатами округов обсудили в Собрании 19.11.2025, 17:070 Создать герб своей семьи смогут псковичи на мастер-классе 19.11.2025, 16:560 Сотрудники «СитиИнвестГруп» убирают выпавший в Пскове снег. ФОТО
19.11.2025, 16:540 Гололедицу и до -4 градусов прогнозируют в Псковской области 20 ноября 19.11.2025, 16:440 Роскачество выявило несоответствия в фарше Великолукского мясокомбината 19.11.2025, 16:381 Игорь Дитрих о выборах глав округов: Похоже, у оппозиции практически закончились ресурсы 19.11.2025, 16:281 «Космические» остановки появились на улицах Калуги
19.11.2025, 16:250 На станции Дно задержаны двое мужчин, на ходу сливших топливо из тепловоза 19.11.2025, 16:180 Журналиста Дениса Камалягина* в Пскове приговорили к тюремному сроку 19.11.2025, 16:130 Атлас здоровья. ЛОНГРИД 19.11.2025, 16:100 Алексей Севастьянов: Человеческий труд, конечно же, должен быть оценен
19.11.2025, 16:020 СК проведет проверку по факту осквернение таблички в Стругах Красных 19.11.2025, 15:330 На Ганзейские дни 2028 года в Псков хотят пригласить партнеров из Китая и Белоруссии 19.11.2025, 15:320 До фонаря 19.11.2025, 15:230 Изменятся границы участков мировых судей Псковского и Островского округов
19.11.2025, 15:090 ПЛН запускает онлайн-конференцию, посвященную итогам муниципальной реформы 19.11.2025, 15:080 Кристина Кобызь: Цены на гостиницы в Пскове зависят от сезона и уровня сервиса 19.11.2025, 14:550 Приставы арестовали автомобиль псковича за крупный долг по алиментам 19.11.2025, 14:530 В Устав Псковской области внесут поправки для укрепления единства публичной власти
19.11.2025, 14:480 В рамках общественного обсуждения бюджета Псковской области поступило 32 вопроса 19.11.2025, 14:360 Псковичей приглашают на работу в филиал «Россети Северо-Запад» 19.11.2025, 14:300 Суд продлил арест великолучанину, обвиняемому в контрабанде сигарет 19.11.2025, 14:250 Бюджетный комитет рекомендовал принять областной бюджет в первом чтении и создать согласительную комиссию
19.11.2025, 14:180 В преддверии зимы количество лебедей в Изборске увеличилось 19.11.2025, 14:170 Виртуальные секретари больше работают летом – МегаФон 19.11.2025, 14:052 Исчезнувший в Пскове барсик-судья находится на плановом техническом обслуживании 19.11.2025, 14:000 Первые новоселы дали оценку псковского ЖК бизнес-класса «Пушкин»
19.11.2025, 13:450 Фотофакт: Барсик исчез с пьедестала у Псковского областного суда 19.11.2025, 13:280 Два придорожных отеля построят рядом с Псковом 19.11.2025, 13:240 ИТ-холдинг Т1: Ожидание, что нейросети «уволят» программистов, остается мифом 19.11.2025, 13:230 Пять новых званий заслуженных работников хотят учредить в Псковской области
19.11.2025, 13:150 Фотофакт: Лебедя заметили на реке Великой в Пскове 19.11.2025, 13:120 В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход 19.11.2025, 13:080 Александр Братчиков поблагодарил правительство за оперативную подготовку проекта бюджета 19.11.2025, 13:041 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом
19.11.2025, 12:530 Суд оштрафовал женщину за серию краж из псковского ТДЦ Fjord Plaza 19.11.2025, 12:510 Проекты областного бюджета и территориального ФОМС обсудил социальный комитет Собрания 19.11.2025, 12:450 Туристы в основном задерживаются в Пскове на 2 ночи — Кристина Кобызь 19.11.2025, 12:340 Интерактив: Зима не застала Псков врасплох
19.11.2025, 12:310 Псковский суд изменил приговор по делу об организации незаконного въезда в РФ граждан Украины 19.11.2025, 12:240 Дефекты научной детской площадки на Завеличье просят устранить по гарантии через суд  19.11.2025, 12:160 Налоговые льготы для псковских семей с детьми-инвалидами станут предоставлять беззаявительно 19.11.2025, 12:100 Объекты на Запсковье сдаем досрочно и в соответствии с проектом — застройщик
19.11.2025, 12:090 «Придумано и сделано в России»: стул-модуль Roar 19.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Рождество начинается здесь» 19.11.2025, 12:050 Студенты псковских колледжей смогут посещать экскурсии за счет региона 19.11.2025, 11:490 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении
19.11.2025, 11:450 Округам Псковской области планируют с 1 января дать право назначать выплаты за классное руководство 19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 19.11.2025, 11:380 Диспансеризацию и медпомощь гостям из других регионов обсудили в Собрании  19.11.2025, 11:280 GURAVI: откройте для себя новые вкусы утреннего меню
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru