Общество

Трое псковичей примут участие в федеральном этапе национальной премии «Человек труда»

Торжественная церемония подведения итогов национальной премии «Человек труда» состоится в Москве 21 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», Псковскую область на федеральном финале премии «Человек труда» представят три лауреата регионального этапа, которые будут бороться за звание лучших в своих категориях в общероссийском масштабе.

Финалистами регионального этапа премии «Человек труда» в Псковской области стали: советник генерального директора ПАО «АВАР» Валентина Рыкова (в номинации «Лучший наставник»), династия Афанасьевых с ЗАО «ЗЭТО» в номинации «Семейные трудовые династии»), руководитель специального конструкторского бюро опытного завода «Микрон» Александр Пятаев (в номинации «Технологический лидер»).

«Для меня эта премия особенно ценна тем, что она впервые объединяет людей разных профессий под одной идеей – показать всей стране настоящих героев труда. Это возможность вернуть престиж рабочим профессиям, поддержать наставников и трудовые династии, вдохновить молодёжь примерами из реальной жизни. Я уверен, что премия «Человек труда» станет новой традицией, которая будет укреплять уважение к труду и создавать основу для развития страны», – подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Выбирай своё», депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

На региональный этап премии в рамках реализации президентского национального проекта «Кадры» для признания заслуг рабочих, наставников, инженеров и молодых специалистов поступило 20 заявок. Из них конкурсная комиссия, в которую вошли представители правительства Псковской области, регионального отделения «Союза машиностроителей России», выбрала трех финалистов.

На предстоящей церемонии в Москве победители регионального этапа будут награждены дипломами, ценными призами и памятными знаками отличия. В рамках торжественной церемонии подведения итогов национальной премии будут также отмечены лауреаты (победители) федерального этапа.

Напомним, национальная премия «Человек труда» учреждена «Единой Россией» в рамках реализации партпроекта «Выбирай свое» и раздела «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы партии. Ее цель – повысить престиж рабочих профессий и отметить достижения тружеников различных отраслей социально-экономической деятельности.