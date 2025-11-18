Трое псковичей примут участие в федеральном этапе национальной премии «Человек труда»

Торжественная церемония подведения итогов национальной премии «Человек труда» состоится в Москве 21 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», Псковскую область на федеральном финале премии «Человек труда» представят три лауреата регионального этапа, которые будут бороться за звание лучших в своих категориях в общероссийском масштабе.
Финалистами регионального этапа премии «Человек труда» в Псковской области стали: советник генерального директора ПАО «АВАР» Валентина Рыкова (в номинации «Лучший наставник»), династия Афанасьевых с ЗАО «ЗЭТО» в номинации «Семейные трудовые династии»), руководитель специального конструкторского бюро опытного завода «Микрон» Александр Пятаев (в номинации «Технологический лидер»).
На региональный этап премии в рамках реализации президентского национального проекта «Кадры» для признания заслуг рабочих, наставников, инженеров и молодых специалистов поступило 20 заявок. Из них конкурсная комиссия, в которую вошли представители правительства Псковской области, регионального отделения «Союза машиностроителей России», выбрала трех финалистов.
На предстоящей церемонии в Москве победители регионального этапа будут награждены дипломами, ценными призами и памятными знаками отличия. В рамках торжественной церемонии подведения итогов национальной премии будут также отмечены лауреаты (победители) федерального этапа.
Напомним, национальная премия «Человек труда» учреждена «Единой Россией» в рамках реализации партпроекта «Выбирай свое» и раздела «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы партии. Ее цель – повысить престиж рабочих профессий и отметить достижения тружеников различных отраслей социально-экономической деятельности.