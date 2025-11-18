Общество

GURAVI: откройте для себя новые вкусы утреннего меню

Вы ещё не пробовали эти завтраки? GURAVI делает утро таким вкусным, что вы захотите вставать раньше!

Завтрак, который превращает обычное утро в праздник — именно так работают в GURAVI, ресторане грузинской кухни на Октябрьском проспекте, дом 40.

Каждый день с 9:00 до 12:00 здесь подают блюда, которые легко могут стать вашей новой утренней привычкой.

Грузинское гостеприимство чувствуется уже с первой минуты: в меню всё, что хочется попробовать сразу.

Горячие блины, полезные каши для тех, кто предпочитает лёгкий старт. Яркая, ароматная шакшука для тех, кому утром важно вдохновение. И, конечно, хрустящий хашбраун - маленькая, но мощная доза бодрости. А блюда с красной икрой добавляют вашему утру особую роскошь.

Но главное здесь атмосфера. Завтрак в GURAVI не про спешку, а про удовольствие. Это момент, когда можно спокойно открыть глаза, сделать глоток горячего напитка и позволить себе начать день красиво.

Адрес: Октябрьский проспект, дом 40, телефон: 8 (900) 990-40-40

Готовы влюбиться в свое утро заново? GURAVI ждёт.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeY8veB