GURAVI: откройте для себя новые вкусы утреннего меню

Вы ещё не пробовали эти завтраки? GURAVI делает утро таким вкусным, что вы захотите вставать раньше!
Завтрак, который превращает обычное утро в праздник — именно так работают в GURAVI, ресторане грузинской кухни на Октябрьском проспекте, дом 40.
Грузинское гостеприимство чувствуется уже с первой минуты: в меню всё, что хочется попробовать сразу.
Горячие блины, полезные каши для тех, кто предпочитает лёгкий старт. Яркая, ароматная шакшука для тех, кому утром важно вдохновение. И, конечно, хрустящий хашбраун - маленькая, но мощная доза бодрости. А блюда с красной икрой добавляют вашему утру особую роскошь.
Но главное здесь атмосфера. Завтрак в GURAVI не про спешку, а про удовольствие. Это момент, когда можно спокойно открыть глаза, сделать глоток горячего напитка и позволить себе начать день красиво.
Адрес: Октябрьский проспект, дом 40, телефон: 8 (900) 990-40-40
Готовы влюбиться в свое утро заново? GURAVI ждёт.
Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeY8veB